В Киеве установили тарифы на парковку авто. Так, изменения действуют от 7 ноября, и за возможность оставить свой транспорт в любой точке Киева придется заплатить почти 6 тыс. грн.

Тарифы опубликовали в КГГА, и они касаются только площадок Киевтранспарксервиса.

Так, за 1 час парковки цены отличаются, в зависимости от зон:

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І зона – 35 грн;

ІІ зона – 25 грн;

ІІІ зона – 5 грн.

Водители также могут купить абонемент на месяц, и пользоваться им без ограничений. К примеру, можно купить или на одну из трех зон, или на две — дороже всего бойдется на І-ІІІ — 5 733 грн.

На остальные абонементы цены следующие:

І-ІІ – 5145 грн;

ІІ-ІІІ – 2940 грн;

ІІІ – 882 грн.

Для тех, кто оставляет свой автомобиль только на период работы, есть возможность платить за период с 8.00 до 22.00:

І-ІІІ – 390 грн;

І-ІІ – 350 грн;

ІІ-ІІІ – 250 грн;

ІІІ – 50 грн.

Чтобы снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру столицы, в Киеве также есть и перехватывающие площадки, размещенные на окраинах города. Цены для таких мест также установили в КГГА. Так, есть оставить авто до одного часа — 5 гривен. До 2 — 10 грн. До 12 — 11 грн, до 13 — 16 грн, до 14 — 21 грн и за сутки — 22 гривны.

Напомним, что в конце лета 2022 суд признал незаконной платную парковку в Киеве. Речь идет о решении властей столицы поднять цены на парковку — тогда были определены парковочные зоны, принцип оплаты и тарифы.