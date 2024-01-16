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Как переоформить авто через Дію: пошаговая инструкция

16 января 2024, 16:36
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
авто салон BMW
Источник: Pixabay

Украинцы могут переоформить авто онлайн в приложении Дія. Услуга позволяет продать или приобрести машину в несколько кликов без лишних проверок и посредников.

Ранее купля-продажа авто были невозможны без похода в сервисный центр МВД. Теперь достаточно заполнить договор и заявление за 15 минут и подождать час, пока оно пройдет регистрацию.

Как переоформить авто через Дію: инструкция

Если вы продаете авто:

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  1. В приложении Дія выберите услугу Продать транспортное средство или нажмите Продать автомобиль в меню техпаспорта.
  2. Согласитесь с условиями продажи и предоставьте гарантии (что авто не в розыске и т. д.) через Дію, а также подтвердите, что это первая продажа авто в текущем году.
  3. Укажите договорную стоимость автомобиля.
  4. Внесите данные о себе и ознакомьтесь с проектом договора.
  5. Поделитесь проектом договора с покупателем через QR-код или ссылку.

Если вы покупаете авто:

  1. Отсканируйте QR или перейдите по ссылке, которую предоставит продавец авто.
  2. Ознакомьтесь и согласитесь с условиями продажи через Дію.
  3. Выберите номерной знак: оставьте старый, измените на новый или закажите индивидуальный.
  4. Укажите, что вы ознакомились с техническим состоянием, качественными характеристиками авто и согласны с ценой.
  5. Дайте согласие на перерегистрацию авто.
  6. Выберите версию техпаспорта: пластик и электронное свидетельство в Дії или только электронное свидетельство в Дії.
  7. Если выбрали пластик или новый НЗ, предоставьте данные для доставки Укрпочтой.
  8. Оплатите.
  9. Ознакомьтесь с проектом договора и отправьте на проверку. Она произойдет автоматически средствами Единого государственного реестра транспортных средств.

После успешной проверки покупатель и продавец должны заверить договор Дія.Підписом, а затем обменяться деньгами и авто.

Подписанные документы поступят к администратору сервисного центра МВД, который закрепит выбранные номера и распечатает свидетельство о регистрации авто.

Готовый пакет документов поступит новому владельцу в выбранное отделение Укрпочты. А электронные документы на машину подтянутся в Дії.

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Источник
Дія
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