Украинцы могут переоформить авто онлайн в приложении Дія. Услуга позволяет продать или приобрести машину в несколько кликов без лишних проверок и посредников.

Ранее купля-продажа авто были невозможны без похода в сервисный центр МВД. Теперь достаточно заполнить договор и заявление за 15 минут и подождать час, пока оно пройдет регистрацию.

Как переоформить авто через Дію: инструкция

Если вы продаете авто:

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В приложении Дія выберите услугу Продать транспортное средство или нажмите Продать автомобиль в меню техпаспорта. Согласитесь с условиями продажи и предоставьте гарантии (что авто не в розыске и т. д.) через Дію, а также подтвердите, что это первая продажа авто в текущем году. Укажите договорную стоимость автомобиля. Внесите данные о себе и ознакомьтесь с проектом договора. Поделитесь проектом договора с покупателем через QR-код или ссылку.

Если вы покупаете авто:

Отсканируйте QR или перейдите по ссылке, которую предоставит продавец авто. Ознакомьтесь и согласитесь с условиями продажи через Дію. Выберите номерной знак: оставьте старый, измените на новый или закажите индивидуальный. Укажите, что вы ознакомились с техническим состоянием, качественными характеристиками авто и согласны с ценой. Дайте согласие на перерегистрацию авто. Выберите версию техпаспорта: пластик и электронное свидетельство в Дії или только электронное свидетельство в Дії. Если выбрали пластик или новый НЗ, предоставьте данные для доставки Укрпочтой. Оплатите. Ознакомьтесь с проектом договора и отправьте на проверку. Она произойдет автоматически средствами Единого государственного реестра транспортных средств.

После успешной проверки покупатель и продавец должны заверить договор Дія.Підписом, а затем обменяться деньгами и авто.

Подписанные документы поступят к администратору сервисного центра МВД, который закрепит выбранные номера и распечатает свидетельство о регистрации авто.

Готовый пакет документов поступит новому владельцу в выбранное отделение Укрпочты. А электронные документы на машину подтянутся в Дії.