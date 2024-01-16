Украинцы могут переоформить авто онлайн в приложении Дія. Услуга позволяет продать или приобрести машину в несколько кликов без лишних проверок и посредников.
Ранее купля-продажа авто были невозможны без похода в сервисный центр МВД. Теперь достаточно заполнить договор и заявление за 15 минут и подождать час, пока оно пройдет регистрацию.
Как переоформить авто через Дію: инструкция
Если вы продаете авто:
- В приложении Дія выберите услугу Продать транспортное средство или нажмите Продать автомобиль в меню техпаспорта.
- Согласитесь с условиями продажи и предоставьте гарантии (что авто не в розыске и т. д.) через Дію, а также подтвердите, что это первая продажа авто в текущем году.
- Укажите договорную стоимость автомобиля.
- Внесите данные о себе и ознакомьтесь с проектом договора.
- Поделитесь проектом договора с покупателем через QR-код или ссылку.
Если вы покупаете авто:
- Отсканируйте QR или перейдите по ссылке, которую предоставит продавец авто.
- Ознакомьтесь и согласитесь с условиями продажи через Дію.
- Выберите номерной знак: оставьте старый, измените на новый или закажите индивидуальный.
- Укажите, что вы ознакомились с техническим состоянием, качественными характеристиками авто и согласны с ценой.
- Дайте согласие на перерегистрацию авто.
- Выберите версию техпаспорта: пластик и электронное свидетельство в Дії или только электронное свидетельство в Дії.
- Если выбрали пластик или новый НЗ, предоставьте данные для доставки Укрпочтой.
- Оплатите.
- Ознакомьтесь с проектом договора и отправьте на проверку. Она произойдет автоматически средствами Единого государственного реестра транспортных средств.
После успешной проверки покупатель и продавец должны заверить договор Дія.Підписом, а затем обменяться деньгами и авто.
Подписанные документы поступят к администратору сервисного центра МВД, который закрепит выбранные номера и распечатает свидетельство о регистрации авто.
Готовый пакет документов поступит новому владельцу в выбранное отделение Укрпочты. А электронные документы на машину подтянутся в Дії.