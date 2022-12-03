Автопутешественникам часто приходится спать в машине, ведь отели – удовольствие не из дешевых. Но подобный ночлег может закончиться фатально. Особенно – в зимнюю пору. Как спать в автомобиле и при этом не погибнуть, Фактам ICTV рассказал автогонщик, представитель Автомобильной федерации Украины Андрей Яроменко.

Как подготовить авто для ночевки

Ночевать в авто – не самая лучшая идея. Следует планировать поездку так, чтобы спать в более комфортных и безопасных условиях. Но если подобного экстрима не избежать, подготовьте авто заранее.

Положите в машину:

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маленькую подушку;

плед;

теплые носки;

запас воды, еды;

удобную для сна одежду, которая не будет пережимать тело.

Потренируйтесь заранее раскладывать сиденья, чтобы выбрать максимально удобный угол наклона.

– При этом спать лучше не на водительском, а на пассажирском сиденье, чтобы руль не мешал, – замечает специалист.

Выбираем правильное место для стоянки

В первую очередь нужно выбрать место для стоянки. Ни в коем случае не останавливайтесь на ночлег у дороги, ведь это может стоить вам порезанных колес, украденных вещей или даже жизни.

С дороги нужно съехать и выбрать безопасное место. Это может быть заправка, пост полиции, парковка возле круглосуточного супермаркета или же – специально отведенные парковочные места.

Нелишним будет позаботиться о туалете. Если рядом нет туалета, паркуйтесь неподалеку от лесополосы.

В теплое время достаточно просто заглушить авто, постелить, снять обувь, чтобы улучшить кровообращение, и спать.

Можно приоткрыть немного окно — так, чтобы ладонь злоумышленника не проникла внутрь, но доступ к кислороду у вас был.

А еще стоит по возможности завесить окно одеждой или полотенцем, чтобы солнце не слепило вас, а незнакомцы не могли заглядывать внутрь машины.

Как спать в авто в холодное время года

— В холодное время, как сейчас, есть проблема с включенным двигателем. Автомобили от 5-6 лет и старше могут пропускать в салон выхлопной газ, поэтому спать с включенным двигателем не просто не рекомендуется, – настаивает эксперт, – это опасно.

Потому что выхлопной газ, который попадет внутрь машины через систему вентиляции, щели или неплотно закрытый багажник, способен незаметно убить человека – он может угореть, задохнуться. Такие случаи не единичны.

Если на улице зима, вам нужны плед или одеяло, чтобы укрыться. Когда столбик термометра опускается ниже -5, периодически прогревайте авто.

Прогревается авто недолго. Поэтому печку можно включить на максимум, быстро нагреть салон, выключить двигатель и дальше досыпать.

– Охлаждаться будет минут сорок, этого будет достаточно, чтобы поспать. Да, полностью выспаться не удастся, но вы не погибнете от угарных газов или переохлаждения, – предостерегает Андрей Яроменко.

Помните, что в зимнюю дорогу нужно одеваться тепло, не надеясь, что вас согреет печка. Тогда даже в большие морозы вы сможете переночевать в авто и не замерзнуть.

Сейчас непростые военные времена. Нередко людям, убегающим от войны, приходится ночевать в автомобиле. Позаботьтесь о своей безопасности заранее, чтобы этот ночлег был максимально безопасным.