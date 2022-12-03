Автомандрівникам нерідко доводиться спати в машині, адже готелі – задоволення не з дешевих. Але подібна ночівля може закінчитися фатально. Особливо – в зимову пору. Як спати в авто без ризику загинути, Фактам ICTV розповів автогонщик, представник Автомобільної федерації України Андрій Яроменко.

Як підготувати авто для ночівлі в ньому

Ночувати в авто – не найкраща ідея. Ліпше спланувати поїздку так, щоб спати в більш комфортних та безпечних умовах. Але якщо подібного екстриму не уникнути, підготуйте авто завчасно.

Покладіть у машину:

Зараз дивляться

маленьку подушку;

плед;

теплі шкарпетки;

запас води, їжі;

зручний для спання одяг, який не перетискатиме тіло.

Потренуйтеся завчасно розкладати сидіння, щоб обрати максимально зручний кут нахилу.

– При цьому спати краще не на водійському, а на пасажирському сидінні, щоб кермо не заважало, – зауважує фахівець.

Обираємо місце для стоянки правильно

Передусім треба обрати місце для стоянки. В жодному разі не лишайтеся на ночівлю біля дороги, адже це може коштувати вам порізаних коліс, вкрадених речей або навіть життя.

З дороги треба з’їхати і обрати безпечне місце. Це може бути заправка, пост поліції, парковка біля цілодобового супермаркету або ж – спеціально відведені місця для парковки.

Незайвим буде подбати про туалет. Якщо поруч немає вбиральні, паркуйтеся неподалік лісосмуги.

У теплу пору достатньо просто заглушити авто, постелити, зняти взуття, щоб поліпши кровообіг, і спати.

Можна відкрити трішки вікно – так, щоб долоня зловмисника не проникла всередину, але доступ до кисню у вас був.

А ще варто за можливості завісити вікно одягом чи рушником, щоб сонце не сліпило вас, а незнайомці не мали змоги зазирати всередину машини.

Як спати в авто в холодну пору року

– У холодну пору, як нині, є проблема з увімкненим двигуном. Автівки від 5-6 років і старші можуть пропускати у салон вихлопні гази, тому з увімкненим двигуном спати не просто не рекомендується, – наголошує експерт, – це небезпечно.

Тому що вихлопні гази, які потраплять всередину машини через систему вентиляції, щілини чи нещільно закритий багажник, здатні непомітно вбити людину – вона може вчадіти, задихнувшись спрацьованими газами. Такі випадки непоодинокі.

Якщо надворі зимно, вам потрібні плед чи ковдра, щоб вкритись. Коли стовпчик термометра опускається нижче -5, періодично прогрівайте авто.

Прогрівається авто недовго, тому на максимум можна включити пічку, швидко нагріти салон, вимкнути двигун і далі досипати.

– Охолоджуватись машина буде хвилин сорок, цього буде достатньо, щоб поспати. Так, повністю виспатися не вдасться, але ви не загинете від чадних газів чи переохолодження, – застерігає Андрій Яроменко.

Пам’ятайте, що в зимову дорогу потрібно одягатися тепло, не сподіваючись, що вас зігріє пічка. Тоді навіть у великі морози ви зможете переночувати в авто і не замерзнути.

Нині непрості воєнні часи. Нерідко людям, які тікають від війни, доводиться ночувати в авто. Подбайте про свою безпеку завчасно, щоб ця ночівля була максимально безпечною.