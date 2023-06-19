Обменять водительские права или восстановить удостоверение можно несколькими способами в Украине. В МВД напомнили, как это сделать легко и просто — для этого дается сразу три варианта.

Как обменять или восстановить права офлайн

Обменять права или восстановить документ в этом случае можно только через сервисный центр МВД. Для этого нужно получить талон предварительной записи на обмен удостоверения.

В выбранное время нужно явиться в сервисный центр — при себе нужно иметь паспорт гражданина Украины и документ с ИНН. В случае изменения имени, фамилии, отчества или пола, нужен и документ, подтверждающий изменение личных данных. При наличии, нужно также и водительское удостоверение, которое нужно обменять.



Обслуживание в сервисном центре займет около 20 мин — за это время вы сфотографируетесь и заполните заявление.

Как обменять или восстановить права через Дію

Чтобы заказать услугу через Дію, нужно найти строку Услуги и выбрать Замена удостоверения водителя. Укажите причину замены удостоверения (потеря или повреждение), а также место вашего проживания.

Можно выбрать документ в электронном формате, так и с пластиковой карточкой. Физический документ можно будет забрать в удобном сервисном центре.

С собой стоит взять старое водительское удостоверение, ID-карту или загранпаспорт, а также документ, подтверждающий место жительства, указанное в заявлении.

Стоимость обмена или восстановления водительских прав в Дії — 254 грн для пластикового удостоверения и 26 грн для цифрового. Оплатить услугу можно в течение 10 мин с момента подписания и отправки заявки в СЦ.

Пластиковые права изготавливают в течение нескольких дней, а цифровые появятся в Дії в течение суток.

Как обменять или восстановить права через Кабинет водителя

Функционал аналогичен возможностям Дії, но помимо получения документа в сервисном центре МВД, можно заказать услугу доставкой курьером или в отделение Укрпочты.

Авторизуйтесь в Электронном кабинете водителя и перейдите в раздел Восстановление и обмен водительского удостоверения. Укажите причину замены водительского удостоверения и заполните все обязательные поля.

Выберите сервисный центр МВД или отделение Укрпочты, где вам будет удобно получить готовый документ. Подпишите заявление с помощью электронной подписи и оплатите услугу.

Документы для обмена удостоверения онлайн:

электронное водительское удостоверение, которое подлежит обмену

паспорт

справка налогоплательщика

Стоимость доставки документа на Укрпочту составляет 294 грн. Если вы не заберете права на протяжении 5 дней, их вернут в сервисный центр МВС и тогда получать документ придется лично.

Напомним, что в Украине упростили процесс перерегистрации авто — теперь экспертиза транспортного средства не является обязательной услугой. Правда, это определенные риски для покупателя, которые он может взять на себя. В теории, это упростит и ускорит процесс покупки-продажи авто.