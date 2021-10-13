Украина сейчас очень привлекательна для автоворов. Потому что на этом можно неплохо заработать. Чаще всего под удар попадают машины среднего класса. И даже бюджетные. Обычно машину пускают на запчасти. Не менее популярный метод — вернуть автомобиль владельцу, за выкуп.

Как сделать так, чтобы отбить желание у воров похищать именно вашу машину? Александр Кравченко, специалист по системам защиты от автоугонов рассказал, что чаще всего воров привлекает антенна или светодиод, который моргает. Также он отмечает, что вор с опытом даже по цвету светодиода понимает, какая именно система защиты установлена ​​в авто.

Хотите защитить свой автомобиль — установите иммобилайзер. Он автоматически блокирует двигатель и систему Keyless-Go. Без специальной метки ключ просто не будет работать. Добавьте сюда несколько тайных разрывов в электропроводке и бензонасосе. Это также выигрышная комбинация. Это так называемые капканы, которые мешают автоугонщикам угнать ваш транспорт.

Такая защита имеет свою цену, в среднем $500- $600. Но она не сопоставима со стоимостью авто, которое у вас могут похитить.

Не лишним будет оборудовать машину и GPS-датчиком. Он покажет, где находится ваше авто. Более того за небольшую доплату вы просто со смартфона сможете управлять системой. И всегда видеть, не открыл ли кто-то двери, или же завел машину. В случае чего, вам сразу придет смс или звонок.

Это вовсе не значит, что машину не откроют, но вот поехать на ней вряд ли смогут. С помощью систем защиты вы выиграете время, которое так нужно автоугонщикам.