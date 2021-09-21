В некоторых спальных районах Киева автомобиль уже просто так не запаркуешь. Теперь за парковку возле своего дома придется платить. По словам представителей КГГА, система парковок в жилых зонах работает давно, но жителей города об этом не сообщали.

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По решению КГГА на большинстве улиц жилых районов Киева действует фиксированный дневной тариф — с 8.00 до 22.00 в будни. По подсчетам, в месяц такая стоянка будет стоить в 1,5 тыс. грн.

— Если приехал на Харьковскую с Крещатика — окей, плати, но если ты здесь живешь — то платить деньги паркуя машину возле своего дома — это нонсенс! Разметки на парковку нет, — возмущается житель спального района Киева.

В горсовете признают, разметки нет, потому что вовремя не сделали. А должны были еще с 2007 года, когда спальные районы стали третьей зоной платной парковки. И только сейчас КГГА сообщила о тарифах: 5 грн — отдаленные районы, 25 грн в приближенные к центру и 35 грн — центр. Штрафы за неуплату — 100, 500 и 700 гривен в зависимости от зоны. По словам юриста, пока разметки нет, юридически штраф с нарушителя не должны навлекать.

— По закону, платная парковка должна содержать оба элемента: это и дорожный знак, и разметка на асфальте. Город изначально должен донести до сведения людей, что здесь находится платная парковка с помощью этих элементов, а уже потом взимать плату и налагать штрафы, — рассказывает юрист Лаврентий Царук.

Начать ставить знаки и рисовать разметку в КГГА обещают уже на этой неделе. За прошлый год плата за парковку в Киеве дала городу 45 млн гривен. Это самый высокий показатель в Украине. На втором месте Одесса — 32 млн, вдвое меньше — Львов, Харьков и Днепр. А где-то — как в Житомире, Черкассах, Полтаве — платных паркомест вообще нет.

— Это упорядочение спроса на парковки в городе, это упорядочение движения транспортных средств, разгрузки основных магистралей города, наполнение бюджета и уменьшения нагрузки на экологическую ситуацию, — рассказывает заместитель директора КП Киивтранспарсервис Евгений Псел.

В Европе и США с этой целью платная парковка введена уже более 30 лет, но в спальных районах за рубежом автостоянки является резидентными, то есть льготными для жителей окрестных домов.