Цены на топливо в Украине 18 сентября не изменились. Так, бензин категории А-95 можно купить в среднем за 49,40 грн/л.

Стоимость бензина категории А-95+ в среднем составляет 50,51 грн/л. Цены на бензин А-92 колеблются в пределах 47,78 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива на украинских АЗС не меняется уже второй день подряд и составляет 53,15 грн/л. Средние цены на автогаз в Украине остаются стабильными и в среднем по стране составляют 25,96 грн.

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Стоимость бензина категории А-95 на украинских АЗС:

Укр-Петроль (45,20 грн/л);

UPG (47,40 грн/л);

Укрнафта, Авиас (49 грн/л);

Shell (49,99 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Цены на бензин А-92 колеблются в таких пределах: KLO (45,99 грн/л), Рур групп (47,99 грн/л), Авиас (48 грн/л).

Дизельное топливо можно купить по следующим ценам: Укр-Петроль (49,59 грн/л), Рур групп (51 грн/л), БРСМ-Нафта (51,64 грн/л), UPG (52 грн/л).