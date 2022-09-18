Цены на топливо в Украине 18 сентября не изменились. Так, бензин категории А-95 можно купить в среднем за 49,40 грн/л.
Стоимость бензина категории А-95+ в среднем составляет 50,51 грн/л. Цены на бензин А-92 колеблются в пределах 47,78 грн/л.
Средняя цена дизельного топлива на украинских АЗС не меняется уже второй день подряд и составляет 53,15 грн/л. Средние цены на автогаз в Украине остаются стабильными и в среднем по стране составляют 25,96 грн.
Стоимость бензина категории А-95 на украинских АЗС:
- Укр-Петроль (45,20 грн/л);
- UPG (47,40 грн/л);
- Укрнафта, Авиас (49 грн/л);
- Shell (49,99 грн/л);
- OKKO, WOG (51 грн/л).
Цены на бензин А-92 колеблются в таких пределах: KLO (45,99 грн/л), Рур групп (47,99 грн/л), Авиас (48 грн/л).
Дизельное топливо можно купить по следующим ценам: Укр-Петроль (49,59 грн/л), Рур групп (51 грн/л), БРСМ-Нафта (51,64 грн/л), UPG (52 грн/л).