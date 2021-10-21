Запорожский автомобилестроительный завод не планирует производить кроссовер ЗАЗ Одесса, о котором ранее сообщали украинские СМИ. Об этом сообщается на сайте УкрАвто.

— Украинская Автомобильная Корпорация, в состав которой входит ЗАЗ, заявляет, что не ведет никаких переговоров с FAW Group и не планирует запуск производственного проекта с использованием агрегатной базы моделей вышеупомянутого автопроизводителя, — заявили представители корпорации.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном производстве нового кроссовера под названием ЗАЗ Одесса, который будет собираться на базе китайского авто FAW Bestune T77. Этот автомобиль впервые показали публике еще в 2018 году.

Также украинские медиа заявляли, что автомобиль якобы будет стоить 550-700 тыс. грн.

Стоит отметить, что FAW Besturn T77 оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 160 л. с. Доступна 6-ступенчатая механическая КПП или 7-ступенчатый робот.

В салоне у авто красуется передовая мультимедиа с сенсорным экраном. Китайский кроссовер также может похвастаться круиз-контролем и достаточно объемным багажником.

В сети также появились фотографии FAW Besturn T77, которой с помощью фотошопа пририсовали украинские номерные знаки.

В начале октября главный сервисный центр МВД запустил новую услугу для украинских водителей. Теперь каждый желающий сможет проверить наличие номерных знаков, и найти самый желанный из списка.

На выбор дается две услуги: Наличие в области и Номерная комбинация.

Источник: УкрАвто