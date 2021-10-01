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Международное удостоверение не нужно: украинские права признали в ОАЭ

1 октября 2021, 14:28 Микола Олефіренко
ОАЭ
Источник: Unsplash

С 1 октября граждане Украины могут равноценно обменять водительское удостоверение на аналогичный образец в ОАЭ при переезде. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

С начала октября начал действовать Меморандум о взаимопонимании между Министерствами внутренних дел Украины и Объединенных Арабских Эмиратов. Это соглашение заметно упростит конвертацию украинских прав на удостоверение ОАЭ без сдачи экзаменов — практики и теории.

— Изменения коснутся только тех водителей, которые имеют права на вождение транспортных средств категории А (мотоциклы и мотороллеры) и B (легковые автомобили и другой транспорт на их базе), — говорится в сообщении МВД.

Те, кто временно находится в ОАЭ также могут воспользоваться договоренностью — для вождения авто или двухколесного транспорта достаточно иметь при себе украинские права. Больше нет необходимости в получении удостоверения международного стандарта.

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В Украине с 1 октября теперь нужно включать фары за пределами городов даже в дневное время. Правило действует с 1 октября по 1 мая, и касается водителей авто, велосипедов, и даже электросамокатов. Изменения призваны увеличить безопасность участников дорожного движения в сезон непогоды, а также короткого светового дня.

Стоит отметить, что на некоторых моделях авто зарубежного производства фары включаются автоматически даже днем — это улучшает видимость транспорта на дороге.

Источник
МВД
Теги
Водійські права , Права
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