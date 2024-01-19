С 19 января украинцы могут заказать обновленное водительское удостоверение в еще 5 новых странах. Общее количество доступных для доставки государств выросло до 17.
В какие страны можно отправить водительские права
О пополнении списка заявил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он добавил, что услугой уже воспользовалось более 3 тыс. человек всего за три месяца.
Так, со средины января украинцы смогут заказать обновленные права в Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию.
Эти государства дополнили перечень стран, в которые и раньше отправляли документ:
- Польшу;
- Германию;
- Венгрию;
- Молдову;
- Словакию;
- Румынию;
- Испанию;
- Литву;
- Латвию;
- Эстонию;
- Чехию;
- Италию.
Клименко заявил, что большинство заявок от украинцев за рубежом поступают из Польши.
Услуга доступна для тех украинцев, у которых было первое водительское удостоверение сроком на 2 года. Впрочем, можно получить новый документ в случае потери или порчи предыдущей пластиковой карточки.
Известно, что доставка будет осуществлена в течение 15 дней после создания документа.
Впрочем, и водителей в Украине ждут изменения — на дорогах появится еще несколько сотен камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Известно, что появление камер уменьшает в несколько раз частоту возникновения ДТП.