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Список расширился: украинцы могут заказать обновленные права в 17 странах

19 января 2024, 16:57
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
водійські права
Источник: Факты ICTV

С 19 января украинцы могут заказать обновленное водительское удостоверение в еще 5 новых странах. Общее количество доступных для доставки государств выросло до 17.

В какие страны можно отправить водительские права

О пополнении списка заявил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он добавил, что услугой уже воспользовалось более 3 тыс. человек всего за три месяца.

Так, со средины января украинцы смогут заказать обновленные права в Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию.

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Эти государства дополнили перечень стран, в которые и раньше отправляли документ:

  • Польшу;
  • Германию;
  • Венгрию;
  • Молдову;
  • Словакию;
  • Румынию;
  • Испанию;
  • Литву;
  • Латвию; 
  • Эстонию; 
  • Чехию;
  • Италию.

Клименко заявил, что большинство заявок от украинцев за рубежом поступают из Польши.

Услуга доступна для тех украинцев, у которых было первое водительское удостоверение сроком на 2 года. Впрочем, можно получить новый документ в случае потери или порчи предыдущей пластиковой карточки.

Известно, что доставка будет осуществлена в течение 15 дней после создания документа.

Впрочем, и водителей в Украине ждут изменения — на дорогах появится еще несколько сотен камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Известно, что появление камер уменьшает в несколько раз частоту возникновения ДТП.

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Источник
Игорь Клименко
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Водійські права
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