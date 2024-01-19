С 19 января украинцы могут заказать обновленное водительское удостоверение в еще 5 новых странах. Общее количество доступных для доставки государств выросло до 17.

В какие страны можно отправить водительские права

О пополнении списка заявил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он добавил, что услугой уже воспользовалось более 3 тыс. человек всего за три месяца.

Так, со средины января украинцы смогут заказать обновленные права в Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию.

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Эти государства дополнили перечень стран, в которые и раньше отправляли документ:

Польшу;

Германию;

Венгрию;

Молдову;

Словакию;

Румынию;

Испанию;

Литву;

Латвию;

Эстонию;

Чехию;

Италию.

Клименко заявил, что большинство заявок от украинцев за рубежом поступают из Польши.

Услуга доступна для тех украинцев, у которых было первое водительское удостоверение сроком на 2 года. Впрочем, можно получить новый документ в случае потери или порчи предыдущей пластиковой карточки.

Известно, что доставка будет осуществлена в течение 15 дней после создания документа.

Впрочем, и водителей в Украине ждут изменения — на дорогах появится еще несколько сотен камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Известно, что появление камер уменьшает в несколько раз частоту возникновения ДТП.