Кабмин Украины одобрил решения касательно изменений ПДД. Так, с 9 декабря украинские водители не должны получать разрешение на установку проблесковых маячков оранжевого цвета — правда, это касается не всех.

Об изменениях в законе заявил представитель Верховной Рады в Кабинете Министров Тарас Мельничук.

Так, по его словам, в КМУ решили убрать необходимость в получении разрешений для установки и использования проблесковых маячков оранжевого цвета. Известно, что ограничения снято для водителей спецтранспорта и авто специального назначения. В списке также числятся дорожно-эксплуатационные службы, а также транспортные средства с опознавательным знаком Дети.

Сейчас смотрят

— Этот вопрос не будет нуждаться в согласовании с территориальным органом по предоставлению сервисных услуг МВД, — заявил Тарас Мельничук.

Водителей частных транспортных средств изменения не касаются. В теории это упростит процесс использования маячков спецслужбами и водителями спецтранспортов, увеличивая для них безопасность на дороге за счет улучшенной видимости.

Впрочем, со средины декабря для украинцев упростили процесс перерегистрации авто — теперь это можно сделать через приложение Дія. Правда, существуют некоторые нюансы и недоработки.