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В Україні дозволили ставити помаранчеві маячки на авто: кого торкнулися зміни ПДР

9 Грудня 2022, 18:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
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Джерело: Pexels

Кабмін України схвалив рішення щодо змін правил дорожнього руху. Так, з 9 грудня українські водії не повинні отримувати дозвіл на встановлення проблискових маячків оранжевого кольору – щоправда, це стосується не всіх.

Про зміни у законі заявив представник Верховної Ради у Кабінеті Міністрів Тарас Мельничук.

Так, за його словами, у КМУ вирішили прибрати потребу в отриманні дозволів для встановлення та використання проблискових маячків оранжевого кольору. Відомо, що обмеження знято для водіїв спецтранспорту та авто спеціального призначення. У списку також є дорожньо-експлуатаційні служби, а також транспортні засоби з розпізнавальним знаком Діти.

Зараз дивляться

– Це питання не потребуватиме узгодження з територіальним органом з надання сервісних послуг МВС, – заявив Тарас Мельничук.

Водіїв приватних транспортних засобів зміни не стосуються. Теоретично це спростить процес використання маячків спецслужбами та водіями спецтранспортів, збільшуючи для них безпеку на дорозі коштом покращеної видимості.

Втім, із середини грудня для українців спростили процес перереєстрації авто – тепер це можна зробити через додаток Дія. Щоправда, існують деякі нюанси та недопрацювання.

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Теги
Кабмін ПДР Правила дорожнього руху
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