Перевод автомобиля на газ пользуется спросом. Хотя с начала полномасштабной войны топливо ощутимо подорожало, газовое оборудование продолжает экономить деньги. Специалисты советуют устанавливать ГБО исключительно на официальных и проверенных СТО. Чтобы избежать проблем.

Установка газа на авто — процедура простая.

По словам Алексея Горкина, владельца LPG Center в Ужгороде, поставить газ можно практически на любое ТС с бензиновым и дизельным типом двигателя. Если точнее, 95% авто подлежат установке ГБО. Нюанс заключается в характеристиках системы впрыска и в некоторых особенностях конкретного автомобиля.

Сейчас смотрят

— Важно помнить, что газобаллонное оборудование можно устанавливать только на технически исправный автомобиль. Поэтому надо пройти предварительный техосмотр и полную компьютерную диагностику всех систем машины. Если есть проблемы в работе автомобиля на бензине, то на газу он будет работать еще хуже, — объясняет он.

На рынке эта компания работает уже более 10 лет. Если автомобиль технически исправен, мастера берутся за монтаж газовой системы. Перед этим тщательно подбирают оборудование. Работы продолжаются один, максимум два дня.

Главное преимущество ГБО — экономия денег на топливе.

Газовое оборудование оправдывает себя, если много ездить. Хотя бы 40-50 тыс. км в год. Если до 20 тыс. — экономическая выгода мала.

— Сейчас стоимость одного литра бензина в среднем — 50 грн. Газ — от 26 до 30 грн. То есть, по нынешним ценам реальная экономия – 45-50%. Расход газа, по сравнению с бензином, больше на 15%. Допускается и 20%. То есть реальная экономия в деньгах — 45-50%, — говорит Алексей.

Основной недостаток ГБО — газовый баллон, который занимает место. Очень мало есть машин, где можно его спрятать, и он не занимает пространство ни в багажнике, ни место, отведенное под запасное колесо.

Например, Toyota RAV4 2000-х годов. ГБО монтируют в три части машины. В багажнике располагают баллон. В моторном отсеке крепят все основные элементы газобаллонного оборудования. В салоне устанавливают кнопку — переключатель газ-бензин.

После монтажа — обязательное тестирование и настройка системы. Его проводит мастер на СТО.

— Установленный газ на машине не требует никаких ограничений. Это дополнительный источник топлива в автомобиле. Вы в любой момент можете выключить газ и поехать на бензине. Алгоритм любой газовой установки — если закончился бензин, машина не заведется. Есть, конечно, аварийный пуск, но это могут сделать только работники сервиса, где устанавливали ГБО, — говорит Горкин.

Цены на переоборудование авто на газ в этом году не изменились. И колеблются от $450 до €1 тыс.

По словам эксперта, если это машина бюджетного класса, четырехцилиндровая, скажем, отечественный Lanos, цены начинаются от $450. И далее до бесконечности.

— Если мы говорим о четырехцилиндровом авто со средним типом впрыска, то там уже цена €1 тыс., поскольку гораздо сложнее оборудование. И монтаж больше времени занимает, — объясняет эксперт.

Технология подачи топлива в двигатели постоянно развивается. Поэтому уже существует несколько поколений газобаллонных систем. Самое популярное — четвертое поколение.

Алексей объясняет, что второе поколение — только для карбюраторных двигателей. Таких, как, например, машина Жигуль. А для всех остальных используем четвертое поколение. Это симбиоз цены и качества.

— За год вложенные деньги в ГБО окупятся. Пятое, шестое поколение ГБО — здесь газ используется уже в жидком виде, а не как пар. К сожалению, в наших условиях, с нашим качеством газа, такое оборудование нормально не работает. Поскольку нуждается в очень чистом топливе. И стоит гораздо больше, потому что под конкретную машину подбирается отдельный комплект, — говорит он.

Специалисты отмечают: устанавливать ГБО надо исключительно на проверенных СТО, делать это должны профильные специалисты, чтобы избежать проблем. Газобаллонное оборудование на машине обязательно надо легализовать, иначе полицейские выпишут штраф.

— До сих пор 60-70% владельцев автомобилей с ГБО ездят, не зарегистрировав его, не вписав в техпаспорт. Надо, чтобы государство помогло нам выгнать всех “гаражников”. Они используют некачественные комплектующие, не имеют никакой ответственности. Из-за этого, не дай Бог, что-то с машиной произойдет, она может загореться, — объясняет Горкин.

Добавляет, например, срок эксплуатации каждого баллона — 10 лет. На нем четко указано месяц и год, когда он изготовлен. В Европе, как истекает этот срок, баллоны выбрасывают, и их завозят к нам. Ребята в гаражах их ставят. Такая машина, соответственно, не пройдет сертификацию и техосмотр.

После установки ГБО машина должна быть перерегистрирована в сервисном центре МВД. Там выдают новое свидетельство. В нем указывают использование газового топлива. Но перед визитом в сервисный центр надо пройти обязательную сертификацию автомобиля, переоборудованного для работы на газу.

Процедуру сертификации проводят в органах сертификации. Их перечень есть на сайте Министерства инфраструктуры Украины. Сертификация ГБО — довольно длительный процесс. И недешевый. Стоит от 2 500 до 3 300 грн.

— После установки ГБО надо сразу ехать в сертификационный центр. Они проверяют, правильно ли мы установили оборудование. Проводят фото- и видеосъемку автомобиля, проверяют наличие на оборудовании сертификатов качества. И только после этого выдают документы. С ними вы идете в МРЭО для замены техпаспорта, — рассказывает эксперт.

Если в сертификационном центре обнаружат малейшие отклонения, документов не выдадут. И отправят опять к мастерам — устранять недостатки. Машина подлежит перерегистрации в 10-дневный срок после переоборудования.

Документы, которые необходимо подать в сервисный центр МВД:

заявление на перерегистрацию машины;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

сертификат соответствия;

свидетельство о регистрации компании, устанавливавшей ГБО.

Штраф за нелегализованое ГБО – 340 грн. Если водителя поймают во второй раз, ему грозит лишение права на вождение сроком от трех до шести месяцев.