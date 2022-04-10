В Украине начали устанавливать дорожные знаки, демонтированные в начале широкомасштабного вторжения России. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона.

По его словам, в ранее оккупированных территориях постепенно возвращается жизнь после их освобождения, и это касается и дорожного движения. На автомобильных дорогах снова появятся знаки, разметки и указательные знаки.

Белошицкий рассказал, что снятие таких знаков в городах, где не было угрозы боевых действий, было необходимостью для подготовки обороны. Причиной такого решения стало военное положение по всей стране — каждый город должен был подготовиться к защите.

Алексей добавил, что изменения коснутся и блокпостов и укреплений, в которых сейчас нет необходимости. Они будут сниматься, но в случае необходимости оперативно полностью разворачиваться.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину, власти страны приняли решение демонтажа дорожных знаков и указателей. Это было необходимо для усложнения ориентирования в местности военных РФ, ведь они имеют плохую связь и не ориентируются на местных улицах.