С 1 сентября неэкологический транспорт не сможет выехать из Украины. Минимальное требование к классу — Евро-2.

Так, до 31 августа включительно есть возможность обновить данные относительно класса экологичности в пассажирских автобусах без такого или же с Евро-1. Об этом рассказали в Укртрансбезопасности.

Для тех, кто этого не сделал, уже с первого дня осени подать заявку на пересечение границы 18-60 станет невозможным.

Кроме того, с 1 сентября к заявлениям о получении лицензии также нужно будет добавить:

сведения о собственных, арендованных, предоставленных лицензиату в кредит или лизинг транспортных средствах, заверенные заявителем копии свидетельств о регистрации транспортного средства;

временные регистрационные талоны, если предусмотрено их оформление.

Сертификаты, у которых истек срок действия, подавать нельзя. Если в свидетельстве о регистрации есть отметка класса экологичности, дополнительно предоставлять сертификат не нужно.