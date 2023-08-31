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В Украине изменили правила для выезда пассажирских автобусов за границу: кого не выпустят

31 августа 2023, 11:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
транспорт, автобус, неекологічний транспорт
Источник: Pexels

С 1 сентября неэкологический транспорт не сможет выехать из Украины. Минимальное требование к классу — Евро-2.

Так, до 31 августа включительно есть возможность обновить данные относительно класса экологичности в пассажирских автобусах без такого или же с Евро-1. Об этом рассказали в Укртрансбезопасности.

Для тех, кто этого не сделал, уже с первого дня осени подать заявку на пересечение границы 18-60 станет невозможным.

Кроме того, с 1 сентября к заявлениям о получении лицензии также нужно будет добавить:

  • сведения о собственных, арендованных, предоставленных лицензиату в кредит или лизинг транспортных средствах, заверенные заявителем копии свидетельств о регистрации транспортного средства;
  • временные регистрационные талоны, если предусмотрено их оформление.

Сертификаты, у которых истек срок действия, подавать нельзя. Если в свидетельстве о регистрации есть отметка класса экологичности, дополнительно предоставлять сертификат не нужно.

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