Тест-драйв Peugeot 5008: турбодизельный дом на колесах

На тест-драйве у Фактов ICTV побывала новая версия семиместного кроссовера Peugeot 5008.

Что нового и чем сможет удивить Peugeot 5008? Эти вопросы мы попробовали прояснить на нашем тест-драйве.

Что поменялось в дизайне?

Peugeot 5008 остался узнаваемым, сохранил фамильные черты, но позаимствовал некоторые новомодные решения от братьев по модельному ряду, которые обновились чуть ранее.

Да, скрывать родство 5008 и 3008 никто и не собирался, ведь на то они и семья. 5008 получил новую оптику, новый бампер и решетку радиатора. Выглядит свежо и привлекательно и очень похоже на 3008, особенно спереди.

Что поменялось внутри?

Концептуально Peugeot 5008 остался прежним – большим семейным кроссовером с кучей различных плюшек для путешествий. Из весомых обновлений в интерьере – 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы и переключатель режимов Drive Mode, который объединил в себе функционал шайбы Grip Control и кнопки Спорт-режима.

Есть солнцезащитные шторки, откидные столики, три раздельных сидения сзади и два дополнительных места на третьем ряду.

Если же достаточно пяти посадочных мест, то вы получите огромнейший багажник.

Что по технике у Peugeot 5008?

Тестовый Peugeot 5008 был оснащен турбодизельным двигателем мощностью 180 л.с., с максимальным крутящим моментом 400 Нм. Мотор работает в паре с 8-АКПП.

Едет эта парочка очень резво и динамично. Да, это не спорткар, а семейный минивен/кроссовер, но ощущения от вождения очень приятные.

Средний расход топлива за время тест-драйва составлял около 8 л на 100 км. Как по мне, то отличные показатели.

Комфортная подвеска, отличная шумоизоляция, функция массажа для передних сидений, аудиосистема Focal, а что еще надо?

Среди всех прочих преимуществ стоит отметить и технологии, которыми может быть оснащен Peugeot 5008. Тестовый 5008 был оснащен адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе, системой ночного видения для определения пешеходов и светодиодной оптикой с адаптивным дальним светом.

Сколько стоит Peugeot 5008?

Тестовый Peugeot 5008 был представлен в комплектации GT Pack, стоимость которой около $45 тыс.

Итоги

Peugeot 5008 – отличный вариант замены классического минивена на семиместный кроссовер. Салон просторный и функциональный, мощный турбодизельный двигатель, куча технологий безопасности и комфорта, но за все это нужно платить около $45 тыс. Решать, как всегда, вам.