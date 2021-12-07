Тест-драйв Peugeot 5008: турбодизельний будинок на колесах

На тест-драйві у Фактів ICTV побувала нова версія семимісного кросовера Peugeot 5008.

Що нового та чим зможе здивувати Peugeot 5008? Ці питання ми спробували прояснити на нашому тест-драйві.

Що змінилося у дизайні?

Peugeot 5008 залишився впізнаваним, зберіг сімейні риси, але запозичив деякі новомодні рішення від братів по модельному ряду, які оновилися трохи раніше.

Так, приховувати спорідненість 5008 та 3008 ніхто й не мав наміру, адже на те вони й родина. 5008 отримав нову оптику, новий бампер та решітку радіатора. На вигляд свіжий та привабливий і дуже схожий на 3008, особливо спереду.

Що змінилося всередині?

Концептуально Peugeot 5008 залишився тим самим – великим сімейним кросовером з купою різних плюшок для подорожей.

Із вагомих оновлень в інтер’єрі – 10-дюймовий дисплей мультимедійної системи та перемикач режимів Drive Mode, який поєднав у собі функціонал шайби Grip Control та кнопки Спорт-режиму.

Є сонцезахисні шторки, відкидні столики, три роздільні сидіння ззаду та два додаткові місця на третьому ряду.

А якщо вам достатньо й п’яти посадкових місць, то ви отримаєте велетенських розмірів багажник.

Що з технікою у Peugeot 5008?

Тестовий Peugeot 5008 був оснащений турбодизельним двигуном потужністю 180 к.с., з максимальним крутильним моментом у 400 Нм. Мотор працює у парі з 8-АКПП.

Їде ця парочка дуже жваво та динамічно. Так, це не спорткар, а сімейний мінівен/кросовер, але відчуття від водіння дуже приємні.

Середні витрати палива за час тест-драйву становила близько 8 л на 100 км. Як на мене, то чудові показники.

Комфортна підвіска, прекрасна шумоізоляція, функція масажу для передніх сидінь, аудіосистема Focal, а що ще треба?

Серед інших переваг варто відзначити і технології, якими може бути оснащений Peugeot 5008. Тестовий 5008 був оснащений адаптивним круїз-контролем, системою утримання в смузі, системою нічного бачення для визначення пішоходів і світлодіодною оптикою з адаптивним дальнім світлом.

Скільки коштує Peugeot 5008?

Тестовий Peugeot 5008 був представлений у комплектації GT Pack, вартість якої близько $45 тис.

Підсумки

Peugeot 5008 – чудовий варіант заміни класичного мінівена на семимісний кросовер. Салон просторий та функціональний, потужний турбодизельний двигун, купа технологій безпеки та комфорту, але за все це потрібно платити близько $45 тис. Вирішувати, як завжди, вам.