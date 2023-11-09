Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в эфире телемарафона рассказал, почему дорожает автогаз в Украине и дал прогноз на цены бензина и дизеля. В эфире марафона Єдині новини эксперт отметил, что цены на топливо тяжело предвидеть вопреки прогнозам НБУ.

Почему дорожает газ на заправках в Украине

Куюн отметил, что прогноз НБУ касательно стабилизации и снижении цен на топливо в Украине выглядит смелым.

— На сегодня любые прогнозы касательно стоимости топлива подразумевают необходимость прогнозирования мирового рынока нефти. Сейчас это никто не берется делать на фоне непредвиденности, — заявил эксперт.

Директор группы А-95 отметил, что ситуация с ценами зависит не только от спроса и предложения, но и от решений отдельных стран — к примеру, Саудовской Аравии и России.

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Куюн также раскрыл, почему дорожает газ на заправках Украины.

— На цену на газ виляет и блокировка переездов в Польше. Потребители этого типа топлива заметили скачек цены на 20% за последний месяц — с 26 до 31 грн за литр. Это последствия больших очередей на границе из-за активизации аргоэкспорта на фоне уборки урожая, водители могут ждать до двух недель. Все авто стоят в одной очереди — бензовозы и газовозы. Поставки пропорционально снизились, — заявил эксперт.

Сергей добавил, что забастовка польских перевозчиков на границе с блокировкой проезда грузовых авто в Украину ухудшила эту ситуацию. По словам эксперта, 30% всего газа идет в Украину через Польшу. Сейчас решается вопрос с изменением маршрута и поставок с помощью железных путей.

Какими будут цены на автогаз, бензин и дизель

Куюн отметил, что как минимум до конца ноября ситуация с газом на заправках Украины будет оставаться напряженной, а вот цены на бензин и дизель пойдут вниз.