Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в эфире телемарафона рассказал, почему дорожает автогаз в Украине и дал прогноз на цены бензина и дизеля. В эфире марафона Єдині новини эксперт отметил, что цены на топливо тяжело предвидеть вопреки прогнозам НБУ.
Почему дорожает газ на заправках в Украине
Куюн отметил, что прогноз НБУ касательно стабилизации и снижении цен на топливо в Украине выглядит смелым.
— На сегодня любые прогнозы касательно стоимости топлива подразумевают необходимость прогнозирования мирового рынока нефти. Сейчас это никто не берется делать на фоне непредвиденности, — заявил эксперт.
Директор группы А-95 отметил, что ситуация с ценами зависит не только от спроса и предложения, но и от решений отдельных стран — к примеру, Саудовской Аравии и России.
Куюн также раскрыл, почему дорожает газ на заправках Украины.
— На цену на газ виляет и блокировка переездов в Польше. Потребители этого типа топлива заметили скачек цены на 20% за последний месяц — с 26 до 31 грн за литр. Это последствия больших очередей на границе из-за активизации аргоэкспорта на фоне уборки урожая, водители могут ждать до двух недель. Все авто стоят в одной очереди — бензовозы и газовозы. Поставки пропорционально снизились, — заявил эксперт.
Сергей добавил, что забастовка польских перевозчиков на границе с блокировкой проезда грузовых авто в Украину ухудшила эту ситуацию. По словам эксперта, 30% всего газа идет в Украину через Польшу. Сейчас решается вопрос с изменением маршрута и поставок с помощью железных путей.
Какими будут цены на автогаз, бензин и дизель
Куюн отметил, что как минимум до конца ноября ситуация с газом на заправках Украины будет оставаться напряженной, а вот цены на бензин и дизель пойдут вниз.
— Имеем прогнозы, что цена может увеличиться еще на 3-4 грн за литр и станет 34-35 грн. По бензину и дизелю ситуация обратная — прогнозируется, что до конца года цена на бензин будет 55 грн за литр и 54 грн на дизель, — добавил Сергей.