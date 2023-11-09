Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в ефірі телемарафону розповів, чому дорожчає автогаз в Україні і дав прогноз на ціни бензину і дизеля. В ефірі марафону Єдині новини експерт він зазначив, що ціни на паливо важко передбачити всупереч прогнозам НБУ.

Чому дорожчає газ на заправках в Україні

Куюн зазначив, що прогноз НБУ щодо стабілізації та зниження цін на пальне в Україні здається сміливим.

– На сьогодні будь-які прогнози щодо вартості палива мають на увазі необхідність прогнозування світового ринку нафти. Зараз це ніхто не береться робити на тлі непередбачуваності, – заявив експерт.

Директор групи А-95 зазначив, що ситуація з цінами залежить не тільки від попиту і пропозиції, а й від рішень окремих країн – приміром, Саудівської Аравії та Росії.

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Куюн також розкрив, чому дорожчає газ на заправках України.

– На ціну на газ впливає і блокування переїздів у Польщі. Споживачі цього типу палива помітили стрибок ціни на 20% за останній місяць – з 26 до 31 грн за літр. Це наслідки великих черг на кордоні через активізацію агроекспорту на тлі збирання врожаю, водії можуть чекати до двох тижнів. Усі авто стоять в одній черзі – бензовози і газовози. Поставки пропорційно знизилися, – заявив експерт.

Сергій додав, що страйк польських перевізників на кордоні з блокуванням проїзду вантажних авто в Україну погіршив цю ситуацію. За словами експерта, 30% усього газу йде в Україну через Польщу. Наразі вирішується питання зі зміною маршруту і постачання за допомогою залізниць.

Якими будуть ціни на автогаз, бензин і дизель

Куюн зазначив, що щонайменше до кінця листопада ситуація з газом на заправках України залишатиметься напруженою, а от ціни на бензин і дизель підуть донизу.