На границе с Польшей есть проблемы на выезд и въезд. Все из-за забастовки, которую устроили польские перевозчики.

Что известно о забастовке на границе

Об актуальной ситуации на границе заявили в Госпогранслужбе.

С обеда 6 ноября перевозчики заблокировали движение грузового транспорта в направлении пунктов пропуска Ягодин — Дорохуск, Краковец — Корчова и Рава-Русская — Хребене.

Сейчас смотрят

Так, проблемы на границе на въезд и выезд касаются не всех — автобусы и легковые авто поляки планируют пропускать без задержек.

Грузовые авто все же планируют пропускать, но по одному транспорту в час. Помимо пассажирских авто, исключения сделали для грузовиков с грузами безопасности, гуманитарного характера, а также транспорта для перевозки животных и скоропортящихся продуктов.

И пока поляки перекрывают дорогу нашим перевозчикам, в Украине вводят новые ПДД для сближения с правилами ЕС. К примеру, теперь нельзя перевозить детей на авто без детских кресел, если рост ребенка ниже 150 см. Напомним, что ранее был лимит в 145 см. Такие кресла помогут обезопасить ребенка даже в случае ДТП, уменьшив шанс получить травмы.