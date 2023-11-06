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Один автомобиль в час: на границе с Польшей проблемы с въездом и выездом

6 ноября 2023, 18:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Unsplash

На границе с Польшей есть проблемы на выезд и въезд. Все из-за забастовки, которую устроили польские перевозчики.

Что известно о забастовке на границе

Об актуальной ситуации на границе заявили в Госпогранслужбе.

С обеда 6 ноября перевозчики заблокировали движение грузового транспорта в направлении пунктов пропуска Ягодин — Дорохуск, Краковец — Корчова и Рава-Русская — Хребене.

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Так, проблемы на границе на въезд и выезд касаются не всех — автобусы и легковые авто поляки планируют пропускать без задержек. 

Грузовые авто все же планируют пропускать, но по одному транспорту в час. Помимо пассажирских авто, исключения сделали для грузовиков с грузами безопасности, гуманитарного характера, а также транспорта для перевозки животных и скоропортящихся продуктов.

И пока поляки перекрывают дорогу нашим перевозчикам, в Украине вводят новые ПДД для сближения с правилами ЕС. К примеру, теперь нельзя перевозить детей на авто без детских кресел, если рост ребенка ниже 150 см. Напомним, что ранее был лимит в 145 см. Такие кресла помогут обезопасить ребенка даже в случае ДТП, уменьшив шанс получить травмы.

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Источник
Госпогранслужба
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