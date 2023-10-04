Цены на АЗС Украины продолжают расти — тенденция на подорожание касается всех видов топлива, в том числе и газа. Самое время выяснить, какие цены ждут водителей на заправках 4 октября 2023.
Цены на АЗС Украины 4 октября 2023
По данным портала Минфин, премиальный А-95+ продается на заправках по цене без изменений — по 58.12 грн за литр.
Ходовой А-95 слегка подорожал — на 4 копейки. Водители могут купить это топливо по 55.27 грн за литр.
Популярный для заправки генераторов А-92 также вырос в цене на 3 копейки и в среднем стоит 52.95 за литр.
Больше остальных подорожал дизель — на целых 8 копеек, и его средняя цена составляет 55.30 за литр.
Для владельцев авто с ГБО цены не сильно изменились — газ подорожал на 2 копейки и продается по 25.77 за литр.
Наличие топлива на заправках Украины
Помимо цен, на АЗС Украины отличается и ассортимент топлива, который сети предлагают водителям. На это влияет огромное количество факторов.
К примеру, на OKKO и WOG, SOCAR и UPG есть все виды топлива, кроме А-92. Подобное ограничение встречается и на Shell.
На Mango и БРСМ-Нафта, помимо А-92, нет и премиального А-95+.
Но есть и популярные сети АЗС, на которых есть все необходимое — это касается АВИАС, Укрнафта, AMIC, и KLO.
Средние цены на горючее по Украине на 4 октября 2023: динамика цен
В Киеве цены на бензин также поднялись — в среднем от 3 до 9 копеек:
- Бензин А-95+ — 58.29
- Бензин А-95 — 54.80
- Бензин А-92 — 52.91
- Дизельное топливо — 54.79
- Газ — 25.40
В Одессе цены не изменились только на А-95+ и А-92. Во всем остальном — подорожание:
- Бензин А-95+ — 58.14
- Бензин А-95 — 55.51
- Бензин А-92 — 53.63
- Дизельное топливо — 55.55
- Газ — 25.75
В Харькове цены поднялись слегка — от 1 до 7 копеек за литр:
- Бензин А-95+ — 58.75
- Бензин А-95 — 55.52
- Бензин А-92 — 52.54
- Дизельное топливо — 55.34
- Газ — 25.61
В Запорожье ценники поднялись на бензин и дизель:
- Бензин А-95+ — 58.49
- Бензин А-95 — 55.59
- Бензин А-92 — 52.59
- Дизельное топливо — 55.58
- Газ — 25.92
Цены на бензин в Днепре практически без изменений:
- Бензин А-95+ — 57.84
- Бензин А-95 — 55.30
- Бензин А-92 — 53.37
- Дизельное топливо — 55.32
- Газ — 25.65
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