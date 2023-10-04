Цены на АЗС Украины продолжают расти — тенденция на подорожание касается всех видов топлива, в том числе и газа. Самое время выяснить, какие цены ждут водителей на заправках 4 октября 2023.

Цены на АЗС Украины 4 октября 2023

По данным портала Минфин, премиальный А-95+ продается на заправках по цене без изменений — по 58.12 грн за литр.

Ходовой А-95 слегка подорожал — на 4 копейки. Водители могут купить это топливо по 55.27 грн за литр.

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Популярный для заправки генераторов А-92 также вырос в цене на 3 копейки и в среднем стоит 52.95 за литр.

Больше остальных подорожал дизель — на целых 8 копеек, и его средняя цена составляет 55.30 за литр.

Для владельцев авто с ГБО цены не сильно изменились — газ подорожал на 2 копейки и продается по 25.77 за литр.

Наличие топлива на заправках Украины

Помимо цен, на АЗС Украины отличается и ассортимент топлива, который сети предлагают водителям. На это влияет огромное количество факторов.

К примеру, на OKKO и WOG, SOCAR и UPG есть все виды топлива, кроме А-92. Подобное ограничение встречается и на Shell.

На Mango и БРСМ-Нафта, помимо А-92, нет и премиального А-95+.

Но есть и популярные сети АЗС, на которых есть все необходимое — это касается АВИАС, Укрнафта, AMIC, и KLO.

Средние цены на горючее по Украине на 4 октября 2023: динамика цен

В Киеве цены на бензин также поднялись — в среднем от 3 до 9 копеек:

Бензин А-95+ — 58.29

Бензин А-95 — 54.80

Бензин А-92 — 52.91

Дизельное топливо — 54.79

Газ — 25.40

В Одессе цены не изменились только на А-95+ и А-92. Во всем остальном — подорожание:

Бензин А-95+ — 58.14

Бензин А-95 — 55.51

Бензин А-92 — 53.63

Дизельное топливо — 55.55

Газ — 25.75

В Харькове цены поднялись слегка — от 1 до 7 копеек за литр:

Бензин А-95+ — 58.75

Бензин А-95 — 55.52

Бензин А-92 — 52.54

Дизельное топливо — 55.34

Газ — 25.61

В Запорожье ценники поднялись на бензин и дизель:

Бензин А-95+ — 58.49

Бензин А-95 — 55.59

Бензин А-92 — 52.59

Дизельное топливо — 55.58

Газ — 25.92

Цены на бензин в Днепре практически без изменений:

Бензин А-95+ — 57.84

Бензин А-95 — 55.30

Бензин А-92 — 53.37

Дизельное топливо — 55.32

Газ — 25.65

Многие водители для экономии средств устанавливают ГБО на свои авто. Однако установить технику — это только половина работы. Также нужно зарегистрировать авто после установки ГБО, чтобы модификация была законной. Как это сделать — читайте на Фактах ICTV.