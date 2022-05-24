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Владельцам электрокаров предлагают заменить номерные знаки с Z и V: как это сделать

24 мая 2022, 13:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Електрокар
Источник: Depositphotos

Владельцам электрокаров в Украине предлагают поменять номерные знаки. Это необходимо для избежания возможных конфликтов из-за символа Z на выданных ранее номерах.

Об этой возможности заявили в сервисном центре МВД. 

В СЦ напомнили, что знаки с символами Z начали выдавать электрокарам и другим экологически чистым транспортным средствам со 2 марта 20221 года. Z значит Zero Emisson — нулевые выбросы.

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По данным сервисных центров, на таких номерах по Украине передвигается почти 16 тыс. электрокаров.

Теперь в ближайшее время СЦ получат номерные знаки серии YА, и теперь любители экологически чистого транспорта получили уникальное предложение от властей.

— По желанию владельца можно заменить номерной знак на другую комбинацию без использования суффиксов Z и V. Для этого необходимо обратиться с транспортным средством в сервисный центр МВД, — сообщается на Facebook-странице сервисного центра.

Чтобы сменить номерные знаки, необходимо иметь при себе паспорт, карточку налогоплательщика, свидетельство о регистрации авто и квитанцию об оплате услуги.

Напомним, что символы Z и V активно используются российскими оккупантами во время войны с Украиной. Во всем мире, в том числе и на территории нашей страны, такие символы сейчас обозначают рашизм.

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Источник
ГСЦ МВД Украины
Теги
Війна в Україні, електрокар, МВД
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