Владельцам электрокаров в Украине предлагают поменять номерные знаки. Это необходимо для избежания возможных конфликтов из-за символа Z на выданных ранее номерах.

Об этой возможности заявили в сервисном центре МВД.

В СЦ напомнили, что знаки с символами Z начали выдавать электрокарам и другим экологически чистым транспортным средствам со 2 марта 20221 года. Z значит Zero Emisson — нулевые выбросы.

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По данным сервисных центров, на таких номерах по Украине передвигается почти 16 тыс. электрокаров.

Теперь в ближайшее время СЦ получат номерные знаки серии YА, и теперь любители экологически чистого транспорта получили уникальное предложение от властей.

— По желанию владельца можно заменить номерной знак на другую комбинацию без использования суффиксов Z и V. Для этого необходимо обратиться с транспортным средством в сервисный центр МВД, — сообщается на Facebook-странице сервисного центра.

Чтобы сменить номерные знаки, необходимо иметь при себе паспорт, карточку налогоплательщика, свидетельство о регистрации авто и квитанцию об оплате услуги.

Напомним, что символы Z и V активно используются российскими оккупантами во время войны с Украиной. Во всем мире, в том числе и на территории нашей страны, такие символы сейчас обозначают рашизм.