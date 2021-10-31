Зимой автомобили нуждаются в дополнительной защите. В холодное время года они постоянно подвергаются воздействию соли и различных дорожных реагентов, действие которых приводит к изменению цвета авто – выцветанию лака, коррозии, микротрещинам.

Чтобы этого избежать, нужно ухаживать за машиной и своевременно подготовить ее к зиме. Так что мы расскажем, чем покрыть кузов авто на зиму. Не стоит игнорировать эту процедуру, ведь ремонт обойдется в разы дороже и дольше.

В настоящее время у владельцев авто есть широкий выбор веществ, которыми можно обработать кузов авто.

1. Битумная мастика. Доступна в цене и популярна среди автомобилистов. Обычно ее наносят на днище или арки колес. Смесь на основе битума имеет в своем составе смолу. Главное условие такой обработки – автомобиль должен быть вымыт и очищен от коррозии, иначе под мастику попадет влага, что приведет к образованию ржавчины. Такой способ подходит только для профилактики, эта мастика не сможет бороться с коррозионными процессами.

2. Антикор. Это хорошее средство в борьбе с коррозией, поэтому не удивительно, что владельцы авто часто предпочитают именно этот способ. Антикор полностью пропитывает ржавчину и вытесняет из нее влагу. Сейчас существует много разных видов этого чудо-средства, но самый лучший – на масляной основе, ведь он эффективно проникает в центр ржавчины и уничтожает ее.

3. Антигравийная пленка – это самый лучший способ сохранить презентабельный вид вашего авто. Она прекрасно защищает кузов от царапин, возникающих из-за попадания камней, песка, гравия и т. д. Эта пленка прозрачная, ее клеят на те места, которые больше всего страдают – порог, бампер, дверца, капот. Отделка кузова таким способом надежно защищает не только от царапин, но и от коррозии. Преимуществами антигравийной пленки является то, что ее легко мыть и, при необходимости, легко удалить.

4. Полироль – лучшая защита для лакового покрытия кузова вашего автомобиля. Есть полироли, которые образуют на кузове авто тоненькую пленку. Такие средства не только делают ваше авто красивым и блестящим, но и защищают его от цапапин. Полироли бывают жидкие, гелевые и в виде пасти.

5. Жидкое стекло и воск. Смесь на основе воска – достаточно бюджетный и эффективный вариант обработки кузова на зиму, но его действие недолгое, поэтому нужно постоянно обновлять. Жидкое стекло – разновидность жесткого воска, оно надежнее защищает и дольше держится на поверхности кузова, но самостоятельно его нанести очень трудно, нужно просить помощи у профессионалов.

Готовя авто к зиме, следует знать, что обработку антикором нужно проводить при температуре не ниже 18 градусов выше нуля. Также автомобиль нужно регулярно мыть, чтобы удалить остатки дорожных реагентов и соли.

Помните, что своевременная обработка кузова сможет продлить жизнь вашего автомобиля.

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