Депутаты предлагают временно разрешить бесплатную растаможку для отдельной категории авто. Речь идет о машинах, которые не успели оформить до 1 июля и их сумма не превышает €10 тыс.

С таким предложением выступила группа депутатов, которая и внесла соответствующий законопроект. Об этом сообщил в Facebook один из его авторов — Игорь Фрис.

По его словам, многие граждане Украины подали предварительную таможенную декларацию до 1 июля, но не успели из-за очередей растаможить авто.

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— Законопроект продолжает на один месяц льготную растаможку указанных транспортных средств, а именно тех, декларации за которые поданы до 1 июля… Коллеги, нам нужно решить проблему этих людей, они уже 9-10 дней стоят на территории соседней страны и ждут на позитивное решение их проблемы… Они не успели физически завести эти машины из-за больших очередей, — отметил Фрис.

Говорит, не имеет ввиду те машины, которые плывут по морю, поскольку люди должны были рассчитать риски. Но многие сейчас стоят под солнцепеком на границе и ждут.

Депутат напомнил, что таможенные декларации действуют один месяц, то есть пока по ним еще можно легально растаможить авто.