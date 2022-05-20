В Европе возросла популярность дорогих подержанных авто. В первом квартале 2022 года европейцы начали покупать люксовый транспорт на вторичном рынке почти вдвое чаще, чем за аналогичный период 2021 года.

Самые популярные модели в Европе, цена которых превышает $25 тыс.:

Skoda Kodiaq Skoda Superb Ford Custom Mercedes-Benz CLA Toyota R AV 4 Volkswagen Arteon Ford Ranger Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLC Mitsubishi L200

— В связи с пандемией многие начали покупать дорогие авто, чтобы чувствовать себя комфортно и минимизировать использование общественного транспорта. Еще одна причина — двигатели. Большинство автомобилей топовых комплектаций продаются с мощными ДВС — объясняет Каролина Тополова, генеральный директор Aures Holdings.

Одна из главных причин — мировой кризис рынка авто. Новых автомобилей попросту не хватает из-за дефицита компонентов. Из-за этого жители Европы чаще засматриваются на вторичный рынок. Учитывая огромную разницу в стоимости нового и поддержанного транспорта, денег хватает на премиальные модели, которые были в эксплуатации.

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Эксперты заявляют, что из-за увеличенного спроса подержанные автомобили будут дорожать. Тот транспорт, который отправляли в Украину, останется внутри Европы. Это приведет к дефициту автомобилей на территории нашей страны. В некоторых случаях выгоднее приобрести автомобиль на украинском рынке, чем привозить транспорт с учетом нулевой растаможки.