В Европе возросла популярность дорогих подержанных авто. В первом квартале 2022 года европейцы начали покупать люксовый транспорт на вторичном рынке почти вдвое чаще, чем за аналогичный период 2021 года.
Самые популярные модели в Европе, цена которых превышает $25 тыс.:
- Skoda Kodiaq
- Skoda Superb
- Ford Custom
- Mercedes-Benz CLA
- Toyota RAV 4
- Volkswagen Arteon
- Ford Ranger
- Mercedes-Benz GLE
- Mercedes-Benz GLC
- Mitsubishi L200
— В связи с пандемией многие начали покупать дорогие авто, чтобы чувствовать себя комфортно и минимизировать использование общественного транспорта. Еще одна причина — двигатели. Большинство автомобилей топовых комплектаций продаются с мощными ДВС — объясняет Каролина Тополова, генеральный директор Aures Holdings.
Одна из главных причин — мировой кризис рынка авто. Новых автомобилей попросту не хватает из-за дефицита компонентов. Из-за этого жители Европы чаще засматриваются на вторичный рынок. Учитывая огромную разницу в стоимости нового и поддержанного транспорта, денег хватает на премиальные модели, которые были в эксплуатации.
Эксперты заявляют, что из-за увеличенного спроса подержанные автомобили будут дорожать. Тот транспорт, который отправляли в Украину, останется внутри Европы. Это приведет к дефициту автомобилей на территории нашей страны. В некоторых случаях выгоднее приобрести автомобиль на украинском рынке, чем привозить транспорт с учетом нулевой растаможки.