Сегодня заправить автомобиль в Украине еще тот квест. Можно простоять несколько часов в очереди, а в результате не купить бензин. При чем, такая ситуация не только в крупных городах, а по всей Украине.
Прежде всего, это вызвано дефицитом топлива, поэтому крупнейшие сети АЗС вынуждены вводить лимиты на покупку бензина.
Какие ограничения по покупке бензина и сколько стоит газ, дизтопливо и бензин на разных АЗС — узнавали Факты ICTV.
Сколько стоит бензин, дизтопливо и газ
|АЗС
|А-95
|А-92
|Дизельное топливо
|Газ
|ОККО
|51 грн/л
|—
|57 грн/л
|42 грн/л
|WOG
|52 грн/л
|—
|58 грн/л
|41,98 грн/л
|UPG
|49 грн/л
|—
|56 грн/л
|—
|КЛО
|52 грн/л
|—
|58 грн/л
|42,99 грн/л
ОККО
На этой АЗС отпускают лишь по 10 л бензина в одни руки, кроме того, на некоторых станциях можно заправить авто без талона.
На интерактивной карте, опубликованной на официальном сайте ОККО можно узнать, где расположены заправки и какие виды топлива на них есть.
Согласно опубликованным компанией данным, бензином А-95 на АЗС ОККО можно заправиться только по талонам или топливным картам. Однако для их покупки надо быть юрлицом.
WOG
Сеть автозаправочных станций WOG ограничила продажу топлива 10 л в день. Но отпускать литры будут только при наличии карточки лояльности PRIDE. При этом в WOG решили отменить ограничение отпущения топлива в канистры.
Посмотреть ближайшие заправки можно по ссылке или с помощью программы Киев Цифровой – вкладка АЗС.
Для безналичных клиентов устанавливается лимит в 40 л горючего в сутки по талонам, а по топливным картам – индивидуально, в соответствии с лимитом самой карты.
КЛО
Чтобы купить бензин на этой АЗС необходимо приобрести специальные талоны номиналом от 100 до 150 л топлива. Использовать их нужно в течение 14 дней.
Кроме того, на сайте компании опубликован список заправок, которые работают.
БРСМ-Нафта
В БРСМ-Нафта можно приобрести:
- до 20 л — 95 EURO PLUS, 92 EURO и 95 Premium;
- до 50 л — дизельного топлива;
- до 30 л – автогаза.
Есть ли бензин и дизель на БРСМ-Нафта рекомендуют узнавать уже на АЗК, ведь, как объясняет прессслужба компании, информация на карте действительна на момент просмотра. Горючее, что есть в наличии, может быть исчерпан за короткий промежуток времени.
Свои ограничения на продажу бензина ввела и Укрнафта. Там можно заправить до 20 л на одну машину.
UPG
Заправить одно авто на этой АЗС можно один раз в сутки.
За наличные, банковскую карту, Скриньку, топливную карту (денежный кошелек для юридических лиц и ФЛП) можно купить:
- 40 л upg95;
- 40 л upgДП в легковой транспорт, и 100 л в крупногабаритный.
Онлайн Скринькою, талонами, топливной картой (литровый кошелек для юридических лиц и ФЛП) можно купить:
- 40 л А-95;
- 40 л euroДП в легковой транспорт, и 100 л в крупногабаритный.
На автогаз ограничений нет. Однако совсем не продают топливо в канистры.