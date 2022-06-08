Сегодня заправить автомобиль в Украине еще тот квест. Можно простоять несколько часов в очереди, а в результате не купить бензин. При чем, такая ситуация не только в крупных городах, а по всей Украине.

Прежде всего, это вызвано дефицитом топлива, поэтому крупнейшие сети АЗС вынуждены вводить лимиты на покупку бензина.

Какие ограничения по покупке бензина и сколько стоит газ, дизтопливо и бензин на разных АЗС — узнавали Факты ICTV.

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Сколько стоит бензин, дизтопливо и газ

АЗС А-95 А-92 Дизельное топливо Газ ОККО 51 грн/л — 57 грн/л 42 грн/л WOG 52 грн/л — 58 грн/л 41,98 грн/л UPG 49 грн/л — 56 грн/л — КЛО 52 грн/л — 58 грн/л 42,99 грн/л

ОККО

На этой АЗС отпускают лишь по 10 л бензина в одни руки, кроме того, на некоторых станциях можно заправить авто без талона.

На интерактивной карте, опубликованной на официальном сайте ОККО можно узнать, где расположены заправки и какие виды топлива на них есть.

Согласно опубликованным компанией данным, бензином А-95 на АЗС ОККО можно заправиться только по талонам или топливным картам. Однако для их покупки надо быть юрлицом.

WOG

Сеть автозаправочных станций WOG ограничила продажу топлива 10 л в день. Но отпускать литры будут только при наличии карточки лояльности PRIDE. При этом в WOG решили отменить ограничение отпущения топлива в канистры.

Посмотреть ближайшие заправки можно по ссылке или с помощью программы Киев Цифровой – вкладка АЗС.

Для безналичных клиентов устанавливается лимит в 40 л горючего в сутки по талонам, а по топливным картам – индивидуально, в соответствии с лимитом самой карты.

КЛО

Чтобы купить бензин на этой АЗС необходимо приобрести специальные талоны номиналом от 100 до 150 л топлива. Использовать их нужно в течение 14 дней.

Кроме того, на сайте компании опубликован список заправок, которые работают.

БРСМ-Нафта

В БРСМ-Нафта можно приобрести:

до 20 л — 95 EURO PLUS, 92 EURO и 95 Premium;

до 50 л — дизельного топлива;

до 30 л – автогаза.

Есть ли бензин и дизель на БРСМ-Нафта рекомендуют узнавать уже на АЗК, ведь, как объясняет прессслужба компании, информация на карте действительна на момент просмотра. Горючее, что есть в наличии, может быть исчерпан за короткий промежуток времени.

Свои ограничения на продажу бензина ввела и Укрнафта. Там можно заправить до 20 л на одну машину.

UPG

Заправить одно авто на этой АЗС можно один раз в сутки.

За наличные, банковскую карту, Скриньку, топливную карту (денежный кошелек для юридических лиц и ФЛП) можно купить:

40 л upg95 ;

; 40 л upgДП в легковой транспорт, и 100 л в крупногабаритный.

Онлайн Скринькою, талонами, топливной картой (литровый кошелек для юридических лиц и ФЛП) можно купить:

40 л А-95;

40 л euroДП в легковой транспорт, и 100 л в крупногабаритный.

На автогаз ограничений нет. Однако совсем не продают топливо в канистры.