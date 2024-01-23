Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Новые BMW в России работают неисправно: проблему не решили

23 января 2024, 16:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
авто салон BMW
Источник: Pixabay

Владельцы новых BMW в России столкнулись с новой проблемой — в немецких авто не работает Car Play. Транспорт сам “понимает”, что его завезли нелегально.

Новые BMW в России работают неисправно: в чем проблема

Так, о проблемах начали массово жаловаться россияне в соцсетях. Они заявили, что как только автомобиль понимает, что находится в России — отключает ряд полезных функций, без которых вождение не такое комфортное. Речь идет о подключении iPhone к мультимедиа BMW.

— Подключение этого устройства невозможно. Версия Bluetooth больше не является совместимой, — отображается на экране авто.

Впрочем, местные умельцы научились исправлять проблему, но вместо нее появляются другие. К примеру, если отключить датчик телеметрии, то авто подключит iPhone, но ряд других функций будут недоступными.

Все дело в том, что компания BMW ушла из России и отключила для местных автолюбителей ряд сервисов.

Ранее владельцы BMW, Mercedes и Volkswagen жаловались на блокировку авто. Новый транспорт, ввезенный по легализированной контрабанде, считается для своей системы угнанным, поэтому блокирует движение всеми доступными способами. Это касалось и нового транспорта в дилерских центрах РФ.

