Власники нових BMW у Росії зіткнулися з новою проблемою – у німецьких авто не працює Car Play. Транспорт сам “розуміє”, що його завезли нелегально.

Нові BMW у Росії працюють несправно: у чому проблема

Так, про проблеми почали масово скаржитися росіяни в соцмережах. Вони заявили, що щойно автомобіль розуміє, що перебуває в Росії – відключає низку корисних функцій, без яких водіння не таке комфортне. Йдеться про підключення iPhone до мультимедіа BMW/.

– Підключення цього пристрою неможливе. Версія Bluetooth більше не є сумісною, – відображається на екрані авто.

Утім, місцеві умільці навчилися виправляти проблему, але замість неї з’являються інші. Приміром, якщо вимкнути датчик телеметрії, то авто підключить iPhone, але низка інших функцій будуть недоступними.

Зараз дивляться

Вся справа в тому, що компанія BMW пішла з Росії, і відключила для місцевих автолюбителів низку сервісів.

Раніше власники BMW, Mercedes і Volkswagen скаржилися на блокування авто. Новий транспорт, ввезений за легалізованою контрабандою, вважається для своєї системи викраденим, тому блокує рух усіма доступними способами. Це стосувалося і нового транспорту в дилерських центрах РФ.