Где в Европе наибольшее количество зарядок для электрокаров | Life

Электрокары продолжают набирать популярность во всем мире, и в том числе в Украине. Для таких авто нужны зарядные станции по всей стране, чтобы водители передвигались по дорогам с комфортом. Самое время выяснить, где больше всего пунктов зарядки для электрокаров в ЕС.

Где в Европе наибольшее количество зарядок для электрокаров

Речь идет о государственных зарядных станциях, которые устанавливали для стимуляции покупки электрокаров.

Так, больше всего станций наблюдается в Нидерландах — более 144 тыс. точек. Второе место занимает Германия с небольшим отставанием — 120 тыс. зарядных станций для электрокаров.

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Тройку лидеров замыкает Франция — 119 тыс. локаций для подживления аккумуляторов авто.

Четвертое место за Бельгией — 44 тыс. станций, а рейтинг замыкает Италия — 41 тыс. зарядок.

Однако в других странах ситуация может быть абсолютно противоположной. К примеру, всего 101 станция находится на территории Мальты, хоть и не учитываются частные станции. На Кипре также с локациями для электрокаров не очень хорошо — всего 329 станций.

Кстати, украинцы часто покупают подержанные электрокары — они лидируют в списке транспорта возрастом до 5 лет. Так, наши энтузиасты любят Tesla Model 3, бюджетный Tesla Model Y и Volkswagen iD.4.