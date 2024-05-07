Електрокари продовжують набирати популярність у всьому світі, і зокрема в Україні. Для таких авто потрібні зарядні станції по всій країні, щоб водії пересувалися дорогами з комфортом. Саме час з’ясувати, де найбільше пунктів зарядки для електрокарів у ЄС.

Де в Європі найбільша кількість зарядок для електрокарів

Йдеться про державні зарядні станції, які встановлювали для стимуляції купівлі електрокарів.

Так, найбільше станцій спостерігається в Нідерландах – понад 144 тис. точок. Друге місце посідає Німеччина з невеликим відставанням – 120 тис. зарядних станцій для електрокарів.

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Трійку лідерів замикає Франція – 119 тис. локацій для підживлення акумуляторів авто.

Четверте місце за Бельгією – 44 тис. станцій, а рейтинг замикає Італія – 41 тис. зарядок.

Однак в інших країнах ситуація може бути абсолютно протилежною. Приміром, лише 101 станція знаходиться на території Мальти, хоч і не враховуються приватні станції. На Кіпрі також із локаціями для електрокарів не дуже добре – лише 329 станцій.

До речі, українці часто купують вживані електрокари – вони лідирують у списку транспорту віком до 5 років. Так, наші ентузіасти люблять Tesla Model 3, бюджетний Tesla Model Y і Volkswagen iD.4.