С 24 июля в Украине изменится механизм подготовки и переподготовки водителей.

По данным Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины, чтобы получить водительское удостоверение, необходимо будет сделать пять шагов:

Пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, которое будет действовать 1 год (без сдачи внутреннего экзамена). Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение. Выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение. Сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, которое будет действовать 2 года. В сервисном центре МВД нужно успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.

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В МВД добавили, что через два месяца будет возможность получать платные номера для всех типов транспортных средств.

Кроме этого, лица, у которых истек срок лишения права вождения, с сегодняшнего дня могут получить свое удостоверение водителя и сдать экзамены в любом сервисном центре МВД.

Стоит отметить, что такой возможности не было, поскольку вся процедура происходила исключительно по месту регистрации гражданина.