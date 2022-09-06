В августе украинцы зарегистрировали 16 600 подержанных легковых автомобилей. Это в три раза меньше, чем в последний месяц лета в 2021 году и на 64% меньше, чем в июле 2022.

Чаще всего на украинские номера в августе переходили автомобили модели Volkswagen Golf. За месяц украинцы зарегистрировали 987 авто этой модели.

На втором месте Renault Megane — 841 растаможенных и зарегистрированных машин. Третий результат у Volkswagen Passat – 773 единиц.

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Далее в списке Skoda Octavia — 499 украинцев стали владельцами этого авто. Замыкает пятерку Ford Focus с результатом 482 единиц.

С января по август 2022 года украинские номера получили почти 327 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что на 9% больше чем в прошлом году и в 13,4 раза больше новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период.