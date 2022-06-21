Крах “импортозамещения”: почему в России – не получится

На фоне массового выхода из РФ иностранных компаний, заявивших, что идут навсегда, в РФ разворачивается настоящая истерия с импортозамещением. Месяц назад в РФ захотели возродить легендарный Москвич, после того как компания Renault, партнер и многолетний союзник АвтоВАЗа, покинула РФ. А сегодня в Кремле пошли еще дальше – объявили, что возобновят производство автомобилей Волга и Победа.

Лозунг “вернем все в зад” стал как бы национальной идеей в РФ. Но – утопической.

Почему невозможно отгородиться от мира и возродить самостоятельное производство всего и для себя, как в СССР, на примере автомобилей – говорим с главой Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олегом Назаренко.

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– Почему россияне переходят на Евро-0 с Жигулями и Москвичами?

– Начну издалека. Почему я говорил, что Украина не может создать свой автомобиль, и не надо этим заниматься? Потому что сегодня бюджет крупных автопроизводителей равен бюджету Украины. То есть производить автомобили сейчас, испытывать, разрабатывать – очень дорогое удовольствие. Мир меняется между собой. Одна компания специализируется на каких-то вопросах, и она эти вопросы закрывает. Есть вот изготовитель автоматических коробок передач. И каждый завод не производит свою коробку. Каждый завод закупает у этой компании коробки и адаптирует. Есть завод, производящий микрочипы. В Украине есть завод, производящий жгуты для автомобилей всего мира.

Они говорят, что у них будет свой автомобиль. Не будет.

— То есть речь о глобализации?

— Современный мир – это кооперация. Кто-то производит блок АБС, кто-то – блок ESP. Кто-то производит электронику, кто-то тормозные системы. И теперь, когда Россия изолирована от мира, она занимается шароварщиной. Они говорят, что у них будет свой автомобиль. Не будет. Совершенно невыгодно сегодня брать какой-нибудь Москвич, возрождать, разрабатывать для него коробку передач. Пока они коробку сделают, настроят, опробуют… Ну, и потом отзывы. Отзывы не означают, что производитель плохой. Если существует миллионная вероятность, что что-то в машине пойдет не так, мировые производители лучше отзовут партию, исправят ее, потому что они заботятся о репутации. А вот вы хотя бы раз слышали, чтобы была отзывная компания по Ладе, Жигулям и так далее? Это не значит, что у них хорошие автомобили, это значит, что они не обращают внимания на свои “косяки”. Вот и все. Заниматься сегодня изобретением велосипеда – бесполезное дело. Мир идет вперед, пока они будут изобретать авто без ESP, без ABS, без АКП. Мир живет в XXI веке, а Россия жаждет вернуться в XX. Можно заниматься очкозамыливанием, говорить, как Хрущев, что мы “догоним и перегоним”, но это не сработает, мир живет по другим законам.

— Смогут ли россияне где-нибудь достать необходимые электронные комплектующие и коробки передач? Китай может помочь им?

— Китай – может, но давайте посмотрим на товарооборот Китая. Российский рынок авто – это 2% от мирового рынка. В мире продается 80 млн китайских авто в год, в России – 1,5-2 млн. Это большая цифра, но это менее 2% мирового производства. Главный торговый партнер китайских автокомпаний – Европа и США. Думаете, другие компании просто так ушли из РФ? Даже Renault бросила завод. Ибо есть репутационные риски. Так же поступит и Китай. Попытки могут быть, но мы прекрасно понимаем, что партнеры из ЕС и США скажут: Ребята, или вы работаете с нами, но не играйте с нашим соперником, который внес нас в список враждебных стран. И Китай учтет, что ему выгоднее сохранить отношения с 98% рынка, чем с 2%. Мы видим, как все мировые компании покидают РФ и не желают работать с государством-агрессором.

— Но Москвичи, Жигули, Волги по Евро-0 они смогут выпускать?

— У них нет систем электроники, и они нигде не могут их взять. Будет у них что-нибудь без АКП, без ESP, без ABS, без навигации. Путин сказал, что ради безопасности граждан он напал на Украину. И посмотрите, что получилось. В РФ в ДТП погибает ежегодно 30 тыс. человек. А теперь представьте, какая это цифра, если будут ездить на авто без подушек безопасности, без электроники. Это ведь не просто комфорт. Это важные составляющие авто, которые делают его безопасным. Ездить на таком автомобиле – это прошлое. В ДТП могут попасть любые автомобили. Но в той же Норвегии за 2021 год всего одна жертва ДТП. И это российский консул, который врезался в дерево. Все остальные остались в живых. Почему? Потому что в ХХI веке умная машина позволяет это. На сегодняшний день безопасность автомобиля определяет все. И отказываться от них ради популизма – это не дело.

– Но ведь можно покупать авто за границей, и завозить? Или как “бляхеры“ наши делали, покупать б/у?

– Можно, если нелегально, но есть нюансы. Вот сейчас автосалоны в ЕС запретили продавать новые элитные автомобили украинским гражданам. Почему? Потому что нам помощь собирают, продукты, гуманитарку, а украинцы покупают мерседесы в автосалонах Германии. Поэтому украинцы договариваются за пару тысяч евро с немцем, тот покупает и перепродает нашим. То же россияне могут делать в Казахстане. Казах купил, поставил на учет, перепродал россиянину. Только так можно схему переиграть. Однако производитель жестко смотрит по VIN-кодам, и когда шедший на один рынок автомобиль появится на другом, официального импортера потом будет ждать жесткое наказание. И если казахстанский дилер будет получать долю, продавая автомобили в РФ, то может потерять статус официального импортера.

Каждый имеет свой рынок и не может посягать на другой. Если европейцы решили не поставлять на российский рынок, они будут отслеживать. Это как с Крымом – решили не работать с Крымом, однако авто в Крыму продавали, но только через Ростов-на-Дону или Таганрог. Конечно, останутся некоторые китайские бренды, которые захотят поставлять. Например, Haval еще не объявил, уйдет он или нет, но все ключевые уходят. Поэтому в РФ будут легально продаваться лишь некоторые китайские бренды, Жигули в простейших вариантах и некий возрожденный Москвич, который неясно, как сделать.