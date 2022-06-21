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Рада вернула налоги за растаможку авто

21 июня 2022, 11:28
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Рада вернула налоги за растаможку авто
Источник: Depositphotos

В Украине восстанавливают взимание пошлин за растаможку автомобилей.

Правительственный законопроект 7418 Верховная Рада приняла 21 июня сразу в двух чтениях — 234 голоса “за”, сообщил замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Таким образом депутаты вернули пошлины и налог на добавленную стоимость на импорт товаров, в том числе автомобилей, с 1 июля.

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Ранее профильный комитет рекомендовал ВР поддержать правительственный законопроект 7418 за основу и в целом. При этом в парламенте были зарегистрированы три альтернативных проекта закона.

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