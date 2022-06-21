Крах “імпортозаміщення”: чому в Росії – не вийде

На тлі масового виходу з РФ іноземних компаній, які прямо попереджають про те, що йдуть назавжди, в РФ розгортається справжня істерія з імпортозаміщенням. Місяць тому в РФ захотіли відродити легендарний Москвич, після того як компанія Renault, партнер та багаторічний союзник АвтоВАЗу, покинула РФ. А сьогодні в Кремлі пішли ще далі – оголосили, що відновлять виробництво автомобілів Волга та Побєда.

Гасло “вернем все в зад” стало ніби національною ідеєю в РФ. Однак – утопічною.

Чому неможливо відгородитися від світу та відродити самостійне виробництво усього і для себе, як в СРСР, на прикладі автомобілів – говоримо з головою Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олегом Назаренком.

Зараз дивляться

– Чому росіяни переходять на тему Євро-0, з Жигулями і Москвичами?

– Почну здалеку. Чому я казав, що Україна не може мати власний автомобіль, і не треба цим займатися? Бо на сьогодні бюджет великих автовиробників дорівнює бюджету України. Тобто наразі виробляти автомобілі, випробовувати, розробляти – дуже дороге задоволення. Світ обмінюється між собою. Одна компанія спеціалізується на якихось питаннях, і вона ці питання закриває. От є виробник автоматичних коробок передач. І кожен завод не виробляє власну коробку. Кожен завод закуповує у цієї компанії коробки і адаптує. Є завод, який виробляє мікрочипи. В Україні є завод, який виробляє джгути для автомобілів всього світу.

Вони кажуть, що у них буде свій автомобіль. Не буде.

– Тобто йдеться про глобалізацію?

– Сучасний світ – це кооперація. Хтось виробляє блок АБС, хтось – блок ESP. Хтось виробляє електроніку, хтось гальмівні системи. І тепер, коли Росія ізольована від світу, вона займається шароварщиною. Вони кажуть, що у них буде свій автомобіль. Не буде. Абсолютно невигідно сьогодні брати якийсь Москвич, відроджувати, розробляти під нього коробку передач. Поки вони ту коробку зроблять, налаштують, випробують… Ну, і потім відзиви. Відзиви не означають, що виробник поганий. Якщо існує хоч мільйонна вірогідність, що щось у машині піде не так, світові виробники краще відізвуть партію, виправлять її, бо вони дбають про репутацію. А ось ви хоча б раз чули, щоб була відзивна кампанія щодо Лади, Жигулів тощо? Це не означає, що у них хороші автомобілі, це значить, що вони не звертають уваги на свої “косяки“. От і все. Займатися сьогодні винаходженням велосипеда – це дармова справа. Світ йде вперед, поки вони будуть винаходити автомобілі без ESP, без ABS, без АКП. Світ живе у XXI столітті, а Росія хоче повернутися в XX. Можна займатись окозамилюванням, казати, як Хрущов, що ми “догонім і пєрєгонім”, але це не спрацює – світ живе за іншими законами.

– Чи зможуть росіяни десь дістати необхідне електронне комплектування та коробки передач? Китай може їм допомогти?

– Китай – може, та давайте подивимося на товарообіг Китаю. Російський ринок авто – це 2% від світового ринку. У світі продається 80 млн китайських авто в рік, в Росії – 1,5-2 млн. Це велика цифра, але це менше 2% світового виробництва. Головний торговий партнер китайських автокомпаній – Європа і США. Думаєте, інші компанії просто так пішли з РФ? Навіть Renault покинула свій завод. Бо є репутаційні ризики. Так само зробить і Китай. Спроби можуть бути, утім, ми прекрасно розуміємо, що партнери з ЄС і США скажуть: Хлопці, або ви працюєте з нами, але не грайтеся з нашим суперником, який вніс нас у список ворожих країн. І Китай зважить, що йому вигідніше зберегти стосунки з 98% ринку, аніж з 2%. Ми бачимо, як всі світові компанії покидають РФ і не бажають працювати з державою-агресором.

– Але Москвичі, Жигулі, Волги з Євро-0 вони зможуть випускати?

– У них немає систем електроніки, і їм нема де їх взяти. Буде у них щось без АКП, без ESP, без ABS, без навігації. Путін сказав, що заради безпеки громадян він напав на Україну. І подивіться, що вийшло. В РФ у ДТП гине щорічно 30 тис. людей. А тепер уявіть, яка це буде цифра, якщо будуть їздити на авто без подушок безпеки, без електроніки. Це ж не просто комфорт. Це важливі складові авто, які роблять його безпечним. Їздити на такому автомобілі – це минуле. У ДТП можуть потрапити будь-які авто. Але в тій же Норвегії за 2021 рік всього одна жертва ДТП. І то це російський консул, який врізався в дерево. Всі інші лишилися живі. Чому? Бо в ХХІ столітті розумна машина дозволяє це. На сьогодні безпека автомобіля визначає все. І відмовлятися від них заради популізму – це не діло.

– Але ж можна купувати авто за кордоном, і завозити? Або як “бляхери“ наші робили, купувати б/у?

– Можна, якщо нелегально, але є нюанси. От зараз автосалони в ЄС заборонили продавати нові елітні авто українським громадянам. Чому? Бо вони нам допомогу збирають, продукти, гуманітарку, а українці купують мерседеси в автосалонах Німеччини. Тому українці домовляються за пару тисяч євро з німцем, той купує і перепродає нашим. Те ж саме росіяни можуть робити в Казахстані. Казах купив, поставив на облік, перепродав росіянину. Тільки так можна схему переграти. Проте виробник жорстко дивиться за VIN-кодами, і коли автомобіль, який йшов на один ринок, потім з’явиться на іншому, на офіційного імпортера чекатиме жорстке покарання. І якщо казахстанський дилер отримуватиме долю, продаючи авто в РФ, то може втратити статус офіційного імпортера.

Кожен має свій ринок і не може зазіхати на інший. Якщо європейці вирішили не поставляти на російський ринок, вони відслідковуватимуть. Це як із Кримом – вирішили не працювати з Кримом, але авто в Криму продавали, тільки через Ростов-на-Дону або Таганрог. Звісно, залишаться деякі китайські бренди, які захочуть постачати. Наприклад, Haval ще не оголосив, чи він йде, чи ні, але всі провідні йдуть. Тож у РФ будуть легально продаватися лише китайські деякі бренди, Жигулі у найпростіших варіантах і якийсь відроджений Москвич, який не ясно, як зробити.