Компания Mercedes продемонстрировала возможность управления автомобилем силой мысли. Новинку производитель показал на выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене, Германия.

Для этого производитель внедрил новые разработки в концептуальный автомобиль Mercedes-Benz Vision AVTR. Посетители выставки IAA Mobility 2021 с 7 по 11 сентября смогут лично опробовать функцию контроля сознания.

Автомобиль показали еще в 2020 году, и он способен распознавать водителей по их сердцебиению и паттернам дыхания. В 2021 году система научилась реагировать на мозговую активность водителя.

Для этого необходимо расположить электроды на затылке водителя, которые считывают мозговые волны. Эта активность преобразуется в полноценную команду для транспорта.

Для революционного управления необходима всего минута калибровки. Пользователи должны сосредоточить внимание на определенных световых точках на цифровой приборной панели.

Пока говорить рано о внедрении технологии в автомобили на рынке — для корректной работы потребуются годы улучшений.

Даже сейчас системы в современных автомобилях далеки от идеала — транспортные средства часто воруют. Известно, что количество угонов за 2021 было зафиксировано 1 475 случаев. В руки злоумышленников чаще всего попадают автомобили среднего класса — их разбирают и продают по частям.