Honda Motor представила второе поколение BR-V во время виртуальной презентации. Новенький кроссовер получил измененный дизайн, а также современные системы безопасности и технологии.

За основу дизайна был взят концепт под названием N7X. Новый BR-V отлично подойдет тем, кто ищет семиместный автомобиль.

Кроссовер теперь больше похож на внедорожник, если сравнивать с предыдущей моделью. Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет на 2 см.

Долгожданный BR-V получил кучу крутых функций — Honda Lane Watch, дистанционный запуск двигателя и автоматическую блокировку. В салоне тоже крупные изменения — теперь водителю и пассажиру доступная мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном. “Мозг” авто работает с Apple CarPlay и Android Auto.

Honda BR-V получила 1,5-литровый двигатель i-VTEC с максимальной мощностью 121 л.с. Новинка доступна только с передним приводом. Высокая мощность авто не обязательна — это семейный автомобиль.

Honda также включила в новый BR-V функцию Honda Sensing. Это расширенный пакет помощи водителю, который включает предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим торможением, предупреждение о выезде с полосы движения, помощь в удержании полосы движения, адаптивный круиз-контроль и автоматический дальний свет.

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Цена за новинку будет в районе $17 тыс., а первые поставки в Индии могут состояться уже этом году. За такую же цену в Украине продаются популярные Renault Duster. О поставках в Европу Honda пока не сообщала.