Авиастроительная компания Airbus представила летающее такси CityBus NextGen, которое сможет перевозить пассажиров.

Концепцию летающего транспорта CityBus показали миру уже в 2019 году, но в совершенно другом виде. Летательный аппарат был отдаленно похожим на вертолет, но с 8 роторами и возможностью вертикальной посадки. За эти годы корпорация существенно переработала дизайн транспорта, сделав его более современным и эффективным.

CityBus NextGen — это электрический летающий транспорт. Он может появиться на рынке в качестве такси, а также личного средства для передвижения — новинка может оказаться у каждого желающего в гараже. В воздух транспорт взлетает с помощью восьми электрических двигателей. По заявлениям компании, CityBus NextGen практически бесшумный.

Характеристики CityBus NextGen впечатляют даже в 2021 году — он способен перевозить до 4 пассажиров. Максимальная дальность полета — 80 км, а крейсерская скорость около 120 км/ч. Такой вид транспорта гораздо быстрее автомобиля в пределах города.

Его можно сравнить с электрокаров — он не загрязняет окружающую среду вредными выбросами. Правда, для безопасного взлета и посадки необходимы специальные зоны.

По словам представителей Airbus, компания стремится решить проблему с постоянными пробками, внедрив в городскую инфраструктуру безопасные воздушные полеты.