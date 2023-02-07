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Дизель подешевел почти на 60 копеек: цены на топливо снова снижаются

7 февраля 2023, 09:07
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС в Україні
Источник: Depositphotos

Средние цены на топливо в Украине после двух дней стабильности во вторник, 7 февраля, снова начали меняться в сторону снижения.

В частности, бензин марки A-95+ сбросил 47 копеек, и сегодня его реализуют на АЗС в среднем по 49,98 грн/л.

Популярный A-95 подешевел на 44 копейки — до 48,17 грн/л.

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Цена на А-92 изменилась всего на 1 копейку (47,3 грн/л).

Литр дизельного топлива предлагают в среднем по 51,84 грн/л — это на 59 копеек меньше, чем накануне.

Стоимость автогаза снизилась на 19 копеек — до 26,1 грн/л.

Ціни на бензин 7 лютого

Ціни на бензин 7 лютого

Фото: AutoRia

В сетях АЗС самая низкая цена на A-95 — 45,5 грн/л, самая высокая — 53 грн/л.

Дизельное топливо стоит в диапазоне от 48,9 грн до 58 грн за литр.

Автогаз — от 23,45 грн до 32 грн за литр.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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