Средние цены на АЗС в Украине, в четверг, 2 марта, изменились только на два вида топлива – дизель и автогаз.

В частности, литр дизельного топлива за день подешевел на 21 копейку – до 49,65 грн.

Стоимость автогаза снизилась до 23,63 грн/л (минус 26 копеек).

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Бензин марки A-95+ сбросил минимально (минус 2 копейки от вчерашней цены), и сегодня стоит в среднем 49,15 грн/л.

Популярный А-95 реализуют по 47,5 грн/л (минус 1 копейка).

В сетях автозаправочных станций цены на топливо различаются.

Источник: AutoRia