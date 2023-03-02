Средние цены на АЗС в Украине, в четверг, 2 марта, изменились только на два вида топлива – дизель и автогаз.
В частности, литр дизельного топлива за день подешевел на 21 копейку – до 49,65 грн.
Стоимость автогаза снизилась до 23,63 грн/л (минус 26 копеек).
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Бензин марки A-95+ сбросил минимально (минус 2 копейки от вчерашней цены), и сегодня стоит в среднем 49,15 грн/л.
Популярный А-95 реализуют по 47,5 грн/л (минус 1 копейка).
В сетях автозаправочных станций цены на топливо различаются.
Источник: AutoRia