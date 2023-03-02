Середні ціни на АЗС в Україні, у четвер, 2 березня, змінилися лише на два види пального – дизель та автогаз.

Зокрема, літр дизельного пального за день подешевшав на 21 копійку – до 49,65 грн.

Вартість автогазу знизилася до 23,63 грн/л (мінус 26 копійок).

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Бензин марки A-95+ скинув мінімально (мінус 2 копійки від учорашньої ціни), і сьогодні коштує в середньому 49,15 грн/л.

Популярний А-95 реалізують по 47,5 грн/л (мінус 1 копійка).

У мережах автозаправних станцій ціни на пальне різняться.

Джерело: AutoRia