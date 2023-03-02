Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Дизель і автогаз здешевшали: актуальні ціни на пальне в Україні

2 Березня 2023, 10:14
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Depositphotos

Середні ціни на АЗС в Україні, у четвер, 2 березня, змінилися лише на два види пального – дизель та автогаз.

Зокрема, літр дизельного пального за день подешевшав на 21 копійку – до 49,65 грн.

Вартість автогазу знизилася до 23,63 грн/л (мінус 26 копійок).

Зараз дивляться

Бензин марки A-95+ скинув мінімально (мінус 2 копійки від учорашньої ціни), і сьогодні коштує в середньому 49,15 грн/л.

Популярний А-95 реалізують по 47,5 грн/л (мінус 1 копійка).

У мережах автозаправних станцій ціни на пальне різняться.

Ціни на бензин 2 березня

Ціни на бензин 2 березня

Фото: AutoRia

Читайте також:
АвтоЧастіше обирають дорогі бренди: які нові авто купували українці в лютому 2023

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь