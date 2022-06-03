Илон Маск заявил, что у него очень плохое предчувствие относительно экономики. На этом фоне он хочет уволить около 10% сотрудников корпорации Tesla.

Об этом он сообщил в обращении к рабочим компании, которое разослал по почте.

Заявление Маска поступило спустя несколько дней после того, как миллиардер приказал сотрудникам вернуться на заводы Tesla для работы, или же покинуть компанию.

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— Каждый в Tesla должен проводить в офисе не менее 40 часов в неделю. Если вы не явитесь, мы будем считать, что вы подали в отставку, — заявил Маск в своем электронном письме.

Еще в конце 2021 года в компании числилось около 100 тыс. сотрудников — 10 тыс. человек могут остаться без работы.

Таким образом Маск показал, что прогнозы для рынка авто неутешительные. Хотя даже сейчас на автомобили Tesla спрос остается высоким. Сейчас компания пытается возобновить производство на заводе в Шанхае, который некоторое время не работал из-за местных Covid-ограничений.

Сейчас у миллиардера есть и другие планы — Маск хочет открыть первый ресторан Tesla, где посетители смогут перекусить, а также зарядить свой автомобиль. Одно из таких мест будет включать в себя бар на крыше, а также кинотеатр, чтобы владельцы Tesla не заскучали.