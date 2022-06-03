Ілон Маск заявив, що має дуже погане передчуття щодо економіки. На цьому тлі він хоче звільнити близько 10% працівників корпорації Tesla.

Про це він повідомив у зверненні до робітників компанії, яке розіслав поштою.

Заява Маска надійшла через кілька днів після того, як мільярдер наказав співробітникам повернутися на заводи Tesla для роботи, або покинути компанію.

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– Кожен у Tesla має проводити в офісі не менше 40 годин на тиждень. Якщо ви не з’явитеся, ми вважатимемо, що ви подали у відставку, — заявив Маск у своєму електронному листі.

Ще наприкінці 2021 року в компанії працювало близько 100 тис. співробітників – 10 тис. осіб можуть залишитися без роботи.

Таким чином, Маск показав, що прогнози для ринку авто невтішні. Хоча навіть зараз на автомобілі Tesla попит залишається високим. Зараз компанія намагається відновити виробництво на заводі в Шанхаї, який деякий час не працював через місцеві Covid-обмеження.

Зараз мільярдер має й інші плани – Маск хоче відкрити перший ресторан Tesla, де відвідувачі зможуть перекусити, а також зарядити свій автомобіль. Одне з таких місць буде включати бар на даху, а також кінотеатр, щоб власники Tesla не нудьгували.