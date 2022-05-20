В Украине стремительно подорожало топливо. Все из-за отмены регулирования цен от государства на нефтепродукты, продаваемые на АЗС.

В среднем, цены взлетели на 10-15 грн на фоне изменений в законе — об этом свидетельствую данные Консалтинговой группы А-95.

Популярные сети АЗС OKKO и WOG продают ходовой бензин А-95 і А-95+ дороже на 11,14 и 10,15 грн/л. Теперь топливо стоит 51 грн/л и 52 грн/л соответственно. Дизель подорожал на рекордные 14,69 и теперь стоит 57 грн/л.

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На KLO цифры очень похожие — А-95 подорожал на 12,43 грн до 52 грн за литр, а дизель на 13,24 грн — теперь литр обойдется водителю в 58 грн.

Компания БРСМ-Нафта продает дизель по 54,99 грн за литр — цену подняли на 10,60 грн.

Такие изменения произошли на фоне отмены регулировке цен со стороны государства. На повышение цен также повлиял отказ от топлива из Беларуси — импорт из этой страны покрывал огромную часть нужд украинских водителей. Теперь владельцы топливного бизнеса вынуждены искать поставщиков из Европы, что и привело к проблемам.

Логистика выросла в стоимости, а регулирование цен не позволяло АЗС подстраивать ценники под реалии в условиях войны.