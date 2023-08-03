По состоянию на 3 августа цены на топливо в Украине продолжают ползти вверх. Подорожал даже автогаз, который длительное время был стабилен.

Так, премиальный бензин А-95+ в среднем подорожал на 52 коп., и теперь на АЗС реализуется по 51,56 грн/л. Популярный бензин А-95 также вырос в цене — в среднем до 49,27 грн/л.

Бензин А-92 на АЗС продается по 46,80 грн/л.

Продолжает дорожать и дизельное топливо — в среднем на 49 коп. до 48,45 грн/л. Автогаз на АЗС продают по 23,46 грн/л.

Сколько стоит топливо в Украине?

Источник: auto.ria