Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Все виды топлива подорожали: цены на АЗС Украины 3 августа

3 августа 2023, 10:48
Марта Бондаренко редактор ленты
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Источник: Pixabay

По состоянию на 3 августа цены на топливо в Украине продолжают ползти вверх. Подорожал даже автогаз, который длительное время был стабилен.

Так, премиальный бензин А-95+ в среднем подорожал на 52 коп., и теперь на АЗС реализуется по 51,56 грн/л. Популярный бензин А-95 также вырос в цене — в среднем до 49,27 грн/л.

Бензин А-92 на АЗС продается по 46,80 грн/л.

Продолжает дорожать и дизельное топливо — в среднем на 49 коп. до 48,45 грн/л. Автогаз на АЗС продают по 23,46 грн/л.

Сколько стоит топливо в Украине?

Читайте также:
ціни на АЗСЦены стабильные только на автогаз: в Украине подорожало топливо

Источник: auto.ria

Теги
АЗС Дизельне пальне Цены на бензин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь