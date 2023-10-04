Ціни на АЗС України продовжують зростати – тенденція на здорожчання стосується всіх видів пального, зокрема й газу. Саме час з’ясувати, які ціни чекають на водіїв на заправках 4 жовтня 2023 року.

Ціни на АЗС України 4 жовтня 2023

За даними порталу Мінфін, преміальний А-95+ продається на заправках за ціною без змін – по 58.12 грн за літр.

Ходовий А-95 злегка подорожчав – на 4 копійки. Водії можуть купити це пальне по 55.27 грн за літр.

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Популярний для заправки генераторів А-92 також зріс у ціні на 3 копійки і в середньому коштує 52.95 за літр.

Більше за інших подорожчав дизель – на цілих 8 копійок, і його середня ціна становить 55.30 за літр.

Для власників авто з ГБО ціни не сильно змінилися – газ подорожчав на 2 копійки і продається по 25.77 за літр.

Наявність пального на заправках України

Крім цін на АЗС України, відрізняється й асортимент пального, які мережі надають водіям. На це впливає величезна кількість чинників.

Наприклад, на OKKO і WOG, SOCAR і UPG є всі види пального, крім А-92. Подібне обмеження зустрічається і на Shell.

На Mango і БРСМ-Нафта крім А-92 немає і преміального А-95+.

Але є і популярні мережі АЗС, на яких є все необхідне – це стосується АВІАС, Укрнафта, AMIC, і KLO.

Середні ціни на пальне по Україні на 4 жовтня 2023: динаміка цін

У Києві ціни на бензин також піднялися – у середньому від 3 до 9 копійок:

Бензин А-95+ – 58.29

Бензин А-95 – 54.80

Бензин А-92 – 52.91

Дизельне пальне – 54.79

Газ – 25.40

В Одесі ціни не змінилися тільки на А-95+ і А-92. У всьому іншому – подорожчання:

Бензин А-95+ – 58.14

Бензин А-95 – 55.51

Бензин А-92 – 53.63

Дизельне пальне – 55.55

Газ – 25.75

У Харкові ціни піднялися злегка – від 1 до 7 копійок за літр:

Бензин А-95+ – 58.75

Бензин А-95 – 55.52

Бензин А-92 – 52.54

Дизельне пальне – 55.34

Газ – 25.61

У Запоріжжі цінники піднялися на бензин і дизель:

Бензин А-95+ – 58.49

Бензин А-95 – 55.59

Бензин А-92 – 52.59

Дизельне пальне – 55.58

Газ – 25.92

Ціни на бензин у Дніпрі практично без змін:

Бензин А-95+ – 57.84

Бензин А-95 – 55.30

Бензин А-92 – 53.37

Дизельне пальне – 55.32

Газ – 25.65

Багато водіїв для економії коштів встановлюють ГБО на свої авто. Однак встановити техніку – це тільки пів роботи. Також потрібно зареєструвати авто після встановлення ГБО, щоб модифікація була законною. Як це зробити – читайте на Фактах ICTV.