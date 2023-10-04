Ціни на АЗС України продовжують зростати – тенденція на здорожчання стосується всіх видів пального, зокрема й газу. Саме час з’ясувати, які ціни чекають на водіїв на заправках 4 жовтня 2023 року.
Ціни на АЗС України 4 жовтня 2023
За даними порталу Мінфін, преміальний А-95+ продається на заправках за ціною без змін – по 58.12 грн за літр.
Ходовий А-95 злегка подорожчав – на 4 копійки. Водії можуть купити це пальне по 55.27 грн за літр.
Популярний для заправки генераторів А-92 також зріс у ціні на 3 копійки і в середньому коштує 52.95 за літр.
Більше за інших подорожчав дизель – на цілих 8 копійок, і його середня ціна становить 55.30 за літр.
Для власників авто з ГБО ціни не сильно змінилися – газ подорожчав на 2 копійки і продається по 25.77 за літр.
Наявність пального на заправках України
Крім цін на АЗС України, відрізняється й асортимент пального, які мережі надають водіям. На це впливає величезна кількість чинників.
Наприклад, на OKKO і WOG, SOCAR і UPG є всі види пального, крім А-92. Подібне обмеження зустрічається і на Shell.
На Mango і БРСМ-Нафта крім А-92 немає і преміального А-95+.
Але є і популярні мережі АЗС, на яких є все необхідне – це стосується АВІАС, Укрнафта, AMIC, і KLO.
Середні ціни на пальне по Україні на 4 жовтня 2023: динаміка цін
У Києві ціни на бензин також піднялися – у середньому від 3 до 9 копійок:
- Бензин А-95+ – 58.29
- Бензин А-95 – 54.80
- Бензин А-92 – 52.91
- Дизельне пальне – 54.79
- Газ – 25.40
В Одесі ціни не змінилися тільки на А-95+ і А-92. У всьому іншому – подорожчання:
- Бензин А-95+ – 58.14
- Бензин А-95 – 55.51
- Бензин А-92 – 53.63
- Дизельне пальне – 55.55
- Газ – 25.75
У Харкові ціни піднялися злегка – від 1 до 7 копійок за літр:
- Бензин А-95+ – 58.75
- Бензин А-95 – 55.52
- Бензин А-92 – 52.54
- Дизельне пальне – 55.34
- Газ – 25.61
У Запоріжжі цінники піднялися на бензин і дизель:
- Бензин А-95+ – 58.49
- Бензин А-95 – 55.59
- Бензин А-92 – 52.59
- Дизельне пальне – 55.58
- Газ – 25.92
Ціни на бензин у Дніпрі практично без змін:
- Бензин А-95+ – 57.84
- Бензин А-95 – 55.30
- Бензин А-92 – 53.37
- Дизельне пальне – 55.32
- Газ – 25.65
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