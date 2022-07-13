В среду, 13 июля, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши цены на топливо немного снизились.

В частности, бензин А-95 можно в среднем приобрести за 7,39 зл/литр (45,01 грн по курсу Нацбанка по состоянию на 12 июля). Накануне средняя цена на этот вид горючего составляла 7,43 зл/литр.

Цена бензина марки А-98 тоже немного упала – до 8,04 зл/литр (48,97 грн по курсу НБУ) против 8,09 зл/литр ранее.

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Дизельное топливо в Польше можно купить за 7,52 злотых за литр (45,80 грн). А за литр премиального дизеля нужно отдать 7,74 злотых (47,14 грн.).

Средняя стоимость литра автогаза (LPG) не изменилась и составляет 3,38 злотых (20,58 грн).

Цены на горючее разняться в каждом воеводстве и сети АЗС. К примеру, самая низкая цена на бензин марки А-95 сегодня в Подлясском воеводстве – 6,68 злотых за литр (40,68 грн), а бензин А-98 в Подкарпатском воеводстве – по 7,69 злотых/литр (46,84 грн) .

Средние цены на дизтопливо варьируются от 7,41 зл/литр (45,13 грн) в Малопольском воеводстве до 7,65 зл/литр (46,59 грн) в Варминско-Мазурском воеводстве.

К слову, цены на горючее на украинских АЗС 13 июля изменились. Факты ICTV писали, сколько сейчас стоит бензин категории А-95, дизельное горючее и газ.

Источник: AutoCentrum.pl