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Автогаз подешевел, бензин подорожал: цены на топливо в Украине

13 июля 2022, 14:30
Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Автогаз подешевел, бензин подорожал: цены на топливо в Украине
Источник: Depositphotos

Цены на топливо на украинских АЗС 13 июля изменились. Так, бензин категории А-95 минимально подорожал. В среднем его можно купить за 50,63 грн/л.

Бензин категории А-92 также подорожал на 61 копейку – до 50,11 грн/л. Средняя цена дизельного топлива составляет 56,33 грн/л. Дизель подешевел минимально – на 7 копеек.

Автогаз на украинских АЗС также подешевел – на 50 копеек. В среднем его можно купить за 36,40 грн.

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Фото: AutoRia

Цены на бензин категории А-95 на АЗС:

  • UPG (48,90 грн/л);
  • Укрнафта и Авиас (50 грн/л);
  • Укр-Петроль (50,50 грн/л);
  • Shell (50,99 грн/л);
  • OKKO, WOG, Рур групп, Олас (51 грн/л).

Дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, Катрал, UPG, Укр-Петроль, OKKO, WOG, Рур групп, Автотранс).

Самые низкие цены за автогаз предлагают АЗС UPG (35 грн/л), Олас (35,50 грн/л), Катрал (35,77 грн/л), Автотранс (35,97 грн/л), OKKO (35,99 грн) и WOG (35,97 грн/л).

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Теги
Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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