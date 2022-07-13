У середу, 13 липня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі ціни на бензин трохи знизились.

Зокрема, бензин А-95 можна в середньому придбати за 7,39 злотих/літр (45,01 грн за курсом Нацбанку станом на 12 липня). Напередодні середня ціна на цей вид пального становила 7,43 злотих/літр.

Ціна бензину марки А-98 теж трошки впала – до 8,04 зл/літр (48,97 грн за курсом НБУ) проти 8,09 зл/літр раніше.

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Дизельне паливо у Польщі можна купити за 7,52 злотих за літр (45,80 грн). А за літр преміального дизеля потрібно віддати 7,74 злотих (47,14 грн).

Середня вартість літра автогазу (LPG) не змінилася і становить у 3,38 злотих (20,58 грн).

Ціни на пальне різна у кожному воєводстві та мережі АЗС. Наприклад, найнижча ціна на бензин марки А-95 сьогодні у Підляському воєводстві – 6,68 злотих за літр (40,68 грн), а бензин А-98 у Подкарпатському воєводстві – по 7,69 злотих/літр (46,84 грн).

Середні ціни на дизпаливо варіюються від 7,41 злотих/літр (45,13 грн) у Малопольському воєводстві до 7,65 злотих/літр (46,59 грн) у Вармінсько- Мазурському воєводстві.

До речі, ціни на пальне на українських АЗС 13 липня змінилися. Факти ICTV писали, скільки зараз коштує бензин категорії А-95, дизельне пальне та газ.

Джерело:AutoCentrum.pl